Orman açıkladı! Beşiktaş seçime gidiyor

"Borcumuz 1 milyar 846 milyon TL"

Genel olarak borçlardan bahsedildiğini belirterek sözlerine giriş yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Ne yapacaklarımızdan bahsedelim. Biz olağanüstü bir süreçte görevi devraldık. O zaman Beşiktaş’ın şartları olağanüstüydü. Şu anda da Türkiye’nin durumu olağanüstü oldu. Geçen sene mayıs ayında sözleşme yaptığımızda Euro kuru 3.90’dı. Bugün ise 7.30’lara gelmiş durumda. Bu nedenle bu kriz bizim değil, Türkiye’nin krizi. Biz göreve geldiğimizde Beşiktaş’ın borcu da çevrilebilir bir borç değildi. Mülk satışı ya da para kaynadığı gerekiyordu, bizim yaptığımız şey ise Beşiktaş’ı büyütmek oldu. Biz geldiğimizde 330 milyon Dolar bir borç vardı, geliri de 70-80 milyon Dolar’dı. Bu borç mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 35-40 milyon Dolar faiz götürüyordu. Bu 78 milyon Dolar gelirin 40 milyon Dolar’ı faize gidiyordu, gelirin kalanı da temlik olarak verilmişti. Biz göreve geldikten sonra borcu ödemekten ziyade, gemiyi yüzdürmek için hareket ettik ve atılım yaptık. Beşiktaş tarihinde yapılan yatırımlardan daha fazla yatırım yaptık. Bütün tesislere, futbol takımına, her şeye yatırım yaptık. Bunu yaparken de en çok marka değerini yükseltme ve Beşiktaş’ın saygınlığını yükseltme gayretinde olduk. Yönetime geldiğimizde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın borçları bizden çok daha az, gelirleri de daha yüksek vaziyetteydi. Şu anda yapılan açıklamalarda görüyorsunuz, herkesin borcu bizden daha fazla hale geldi. Alacaklarımızı düştüğünüz zaman 1 milyar 846 milyon TL borç var” diye konuştu.

"Talisca Ben Beşiktaş’ta kalmak istemiyorum' dedi"

Camia olarak konuları çok abarttıklarını sözlerine ekleyen Orman, “Pozitif ve negatif manada söylüyorum. Başarılı bir yönetim kurulu olduğumuzu düşünüyorum ama bunu Beşiktaş olduğumuz için söylüyorum. Bunu Anadolu’da bir kulüpte yapamazdık. Beşiktaş’ın potansiyeli olduğu için yapabildik. Burada yapılan bir başarı varsa, hepsi Beşiktaş’ın başarısıdır. Bireylerin yaptığı başarılar, bu camiada olduğu için yaşanmıştır. Talisca örneğinde de gördük. Sonuçlarını gördünüz. Oyuncuya devre arasında 'Seni satın alacağız' dedim ama oyuncu bize 'Ben Beşiktaş’ta kalmak istemiyorum' dedi. Kişiler kendilerini Beşiktaş’tan daha yukarıda görmeye başlıyor. Türkiye’nin en büyük kulübü olan Beşiktaş’ın üstünde daha büyük bir şey yoktur. Büyük olan bu camiadır. Bizler amatör insanlarız. Cebimizden para harcayan, emek sarf eden, zaman harcayan insanlarız. Ben ve arkadaşlarım memur değiliz. Ben ve arkadaşlarım, burada Beşiktaş’a bireysel olarak hizmet eden insanlarız. Günde 15-17 saat Beşiktaş için çalışıyoruz. Bunlar amatör ruhla yapılan şeylerdir. Profesyonellik, para alınarak yapılan şeylerdir. Profesyonellikle başkanlık ve yöneticiliği birbirine karıştırmamak lazım. Kimseyi, büyük olan Beşiktaş’ın üstüne çıkarmamak lazım. Sporcular sporculuğunu, yönetimimiz yöneticiliğini, taraftarımız da taraftarlığını yapmalı. Herkesin elinde hesap makinesi, Vida’yı yollama hesabı yapıyor” açıklamasını yaptı.

"Seçime gitme kararı aldım"

Herkesin işini yapması gerektiğini söyleyen Fikret Orman, “Türkiye olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bizim de kulüp olarak bunu yönetme durumumuz var. Bir tüzük tadiline ihtiyacımız var. Beşiktaş’ta zor süreci yönetebilmemiz için heyecanımızı artırmamız lazım. 6,5 sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmemiz lazım. Eylül ayında belirleyeceğimiz bir kongre yapacaktık. Bunu birleştirip yönetim kuruluyla alakalı seçime gitme kararı alacağız. Yönetim Kurulu toplantısında bu kararı alacağız. İsteyen herkes aday olabilir. Burası Beşiktaş, herkesin aday olması gerekiyor. Hodri meydan. Herkes gelsin, ne söyleyeceği varsa, genel kurul önüne çıksın ve konuşsun. Kararı da genel kurul verir” diyerek seçime gideceğini açıkladı.

"110 yıllık tarihimizden daha fazla futbolcu satışı yaptık"

Çocukluğundan bu yana Beşiktaş’ın içinde olduğunu ifade eden Fikret Orman, “Beşiktaş’ın hemen hemen her şeyini bilirim. Kimin Beşiktaş’a ne yaptığını, camiadaki insanların Beşiktaş’a neler verdiğini bire bir yaşadım. Beşiktaş’la alakalı konuşanların neler yaptıklarını da biliyorum. 34 senedir kongre, 14 senedir Divan Kurulu üyesiyim. Kimlerin neler yaptıklarını gayet iyi bilirim. Hiç seçim zamanı ortaya çıkıp konuşma yapmam. İktidarda olduğumuz dönemde de olmadığımız dönemde de her şeyi açıkladım. Beşiktaş’ın saygınlığı, Beşiktaş’ın marka değeri, Beşiktaş’ın onuru ve gururuna dikkat ettim her zaman. Benim kimseyle problemim olamaz. Beşiktaş’ın saygınlığı için kararlar aldık her zaman. Şimdi trol hesaplar varmış, ben yönetiyormuşum gibi şeyler duyuyorum. Trol’ün ne olduğunu bile bilmiyordum ben. 1 kişi benim böyle bir şey yaptığımı göstersin, bugün başkanlığı bırakırım. Tek yaptığım şey Beşiktaş’ın saygınlığı ve itibarı için çalışmaktı. Beşiktaş’ın saygınlığını kimseye ezdirmedim. Geldiğimizde 2 büyük var denilirken, o gün de söyledim, bugün de söylüyorum, Türkiye’nin en büyük kulübü Beşiktaş’tır. Evet şu anda kriz var. Bu krizi ben oluşturmadım. Bu ülkenin içindeki bir kulübüz biz. Bu krizi yöneteceğiz. Radikal kararlar alarak bu durumu yöneteceğiz. Ancak bu durum irade gerektirmekte. Taraftarlar yazıyor, şunu al başkan, bunu al başkan diye. Herkeste akıl var, bizde yok sanki. Şu andaki ekonomik şartlar dahilinde bile ben ve arkadaşlarım, 2 gün içinde Türkiye’yi ayağa kaldıracak transferler yapabiliriz. Ama hayatın gerçekleri başka. Orada transfer yapmıyorum diye eleştiriliyorum, buraya geliyorum borç arttığı için eleştiriliyorum. Parayı eve götürüyoruz. Ben devraldığımda Beşiktaş’ın borcu ödenebilir gibi değildi. Beşiktaş’ın 110 yıllık tarihinde satılandan daha fazla transfer satışı yaptık. Vitrin yapıp Avrupa’ya satıyoruz. Suudi Arabistan’a satmıyoruz, Avrupa’ya satıyoruz. Bu tamamen Beşiktaş’ın iyi temsil edilmesiyle alakalıdır” açıklamasını yaptı.

"Herkes gelsin aday olsun"

Kısa süre içinde seçime gideceklerini yineleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “2019 yılının Mayıs ayında seçimimiz var ama o süreye kadar beklemeyelim istiyoruz. Daha diri, daha heyecanlı bir yönetim kurulu oluşturmamız gerekiyor. Süreç insanları yormuş olabilir, kırgınlıklar olabilir ama biz burada şahsımız için değil, Beşiktaş için varız. Tüzük için genel kurulu toplayacağız, o dönemde seçimi de yapmış oluruz. Bu süreçte kapı arkasında dedikodu yapmaya çalışanlar, gelsinler burada konuşsunlar. Öyle 15 gün içinde de seçim yapmayacağım, herkesin çalışacak zamanı da olacak. Canımız ve sağlığımız müsaade ettiği sürece, Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz. Biz ne kara kışlar gördük” diyerek sözlerini tamamladı.