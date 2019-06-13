Orlando Magic, efsane ismi Hidayet Türkoğlu'nun anılarını yaşatıyor
2004-09 ve 2010-13 arası Orlando formasını terleten ‘Hedo’ kulüp tarafından unutulmuyor. Yoğun sevgi, her fırsatta sosyal medyaya yansıtılıyor.
NBA’deki ve A Milli Takım’daki başarılı kariyeri sonrası Türk basketboluna, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olarak katkı vermeye devam eden Hidayet Türkoğlu, uzun yıllar başarıyla görev yaptığı Orlando Magic tarafından unutulmuyor.
NBA ekibi, özellikle sosyal medya üzerinden Başkan Türkoğlu’na olan sevgi ve saygısını gösteriyor.
Twitter’da her fırsatta Türkoğlu’nun geçmişteki unutulmaz anlarına dair video ve fotoğraflara yer veren Orlando Magic, mart ayında da Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı’nın doğum gününü kutlamıştı.
15 yıllık NBA kariyerinde 6 farklı takımda görev yapan Türkoğlu da, Magic’in yerinin ayrı olduğunu her daim dile getiriyor.
Hidayet Türkoğlu; Sacramento, San Antonio, Orlando, Toronto, Phoenix ve LA Clippers’ta normal sezonda 997, play-offlarda 98 maçla, ‘NBA’de en fazla maç oynayan Türk basketbolcu’ unvanını almıştı.
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