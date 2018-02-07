Orlando 21 sayıdan geldi, Cavaliers'i devirdi!
Orlando Magic 21 sayılık farkı kapatıp Cleveland Cavaliers'i 116-98 yendi.
İlk çeyrekte 43 sayı atan Cavaliers son periyodun ilk altıbuçuk dakikasında skor üretemedi ve bu periyodda 9-24'lük skor elde etti.
Orlando ikinci yarıda 65-31'lik skorla maçı çevirdi. Cavaliers koçu Tyronn Lue takımdan yapılan açıklamaya göre hastalığı nedeniyle soyunma odasına gitti ve dönemedi. Sezon başında şampiyonluktan söz eden ancak son 21 maçta 14 yenilgi alan LeBron takımı ile Doğu Konferansı'nın sekizincisi arasında sadece 2 mağlubiyet farkı kaldı.
Jonathon Simmons 7 ribaund, 2 asist, 22'si üçüncü çeyrekte olmak üzere 34 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Bütün ilk beş oyuncuları çift haneye yükselen Orlando'da ayrıca Evan Fournier 19 sayı, 6 ribaund, 3 asist, Mario Hezonja ve Elfrid Payton 10'ar sayı, Bismack Biyombo 11 sayı kaydetti. Aaron Gordon üst üste beşinci maçını kaçırdı.
LeBron James 25 say 10 ribaund, 5 asistşe takımını taşıdı ancak O dışarıdayken dengeler değişti. İlk 4 dakikada 3 üçlük isabeti bulan J.R. Smith maçı 12 sayıyla tamamladı, Tristan Thompson 12 sayı, 9 ribaund, Jeff Green 12 sayı, 4 ribaund üretti. Cedi Osman maç sonunda 3 dakika süre aldı ve istatistik haneleri boş kaldı. (Basketfaul)
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