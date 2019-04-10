Orkun Kökçü imzayı attı!
Feyenoord’da forma giyen genç yıldız Orkun Kökçü kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 19 yaşındaki genç yetenek teknik heyetin de isteği üzerine mevcut sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.
Futbolcunun imza töreninde Menajeri Muzzi Özcan da yer alırken, kulüp futbolcuya 23 numaralı formayla 2023 jesti yaptı.
Orkun ismi Türkiye'de özellikle Beşiktaş'la anılıyordu.
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