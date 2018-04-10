Orkun Hınçer'den iddaa tahminleri! Pacers hücumda...
Nesine.com editörlerinden Orkun Hınçer, sizler için gecenin öne çıkan Amerikan Basketbol Ligi maçlarına tahminde bulundu.
Önceki gece Charlotte'ta karşı karşıya gelen Charlotte Hornets ve Indiana Pacers, bu gece Indiana'da karşılaşacaklar.
Oldukça başarılı bir sezona imza atan Pacers hücumda etkili oynayabilen bir takım. Hornets ise yine istikrarsız bir sezon yaşadı. Ancak onlar da özellikle son dönemde yüksek skorlu maçlar oynuyorlar.
İki takım arasında önceki gece Charlotte'ta oynanan maçta toplam 240 sayı atılmıştı.
İki takımdan yine rahat bir oyun beklenebilir. Yine yüksek skorlu bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum.
Oynadığı son 4 maçı kaybeden Washington Wizards, sakatlıklardan yana şanssız bir sezon geçiren Boston Celtics'i konuk edecek.
Geçen sezonki performansını aratan Wizards, son olarak ligin zayıf takımı Atlanta Hawks'a evinde kaybetmişti. Celtics de evinde Atlanta Hawks'a kaybetti ancak çok önemli eksiklere rağmen oldukça başarılı bir sezon geçirdiler.
Yıldız guard Kyrie Irving'in sezonu kapatması Celtics için çok büyük eksiklik olacak.
Tempolu ve keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünmüyorum. Alt tercihi bence doğru seçim.
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