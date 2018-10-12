Orkun Hınçer'den EuroLeague tahminleri! Banko maçı...
Nesine.com yorumcusu Orkun Hınçer, günün EuroLeague maçlarını analiz etti, öne çıkardığı tercihleri paylaştı...
Olympiakos bu sezon başarılı koç David Blatt yönetiminde mücadele edecek.
Rusya'da Khimki'yle karşılaşacak olan Olympiakos, Janis Timma, Axel Toupane ve Sasha Vezenkov gibi iyi oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.
Khimki'de ise gözler yine takımın yıldızı Alexey Shved üzerinde olacak. Geçen sezon Tofaş formasıyla izlediğimiz skorer oyuncu Tony Crocker bu sezon Khimki forması giyiyor.
Ev sahibi takım zaman zaman sadece Shved'in oyununa bağlı kalabiliyor. Hücumda etkili oynayabilen Khimki, savunmada aksayabiliyor. Daha tecrübeli ve sert bir takım olduğunu düşündüğüm Olympiakos, Yunanistan'a galibiyetle dönebilir. Handikap avantajıyla tercihim konuk takımdan yana olacak.
Fenerbahçe - Gran Canaria
Salva Maldonado'nun çalıştırdığı Gran Canaria, İspanya Basketbol Ligi'nde ilk 2 maçı kaybettikten sonra, geçen hafta ligin yeni takımı Breogan'ı farklı mağlup etti. Özellikle evlerinde Obradorio'ya kaybetmeleri sürprizdi.
Fenerbahçe bu sezon Joffrey Lauvergne ve Tyler Ennis'i kadrosuna kattı. Koç Zeljko Obradovic yönetiminde hedef yine şampiyonluk.
İki takım arasında ciddi bir oyun farkı var. Konuk takım savunmada istikrarsız bir takım. Temsilcimizden farklı bir galibiyet izleyebiliriz. Fenerbahçe'nin hücumda etkili oynayacağını düşünüyorum.
Handikap riskine girmeden, yüksek skorlu bir maç izleyeceğimizi düşündüğüm için, tercihim üst seçeneğinden yana olacak.
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