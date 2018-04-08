Orkun Çolakoğlu'ndan iddaa tahminleri! Warriors'ın savunması...
Nesine.com editörlerinden Orkun Çolakoğlu, sizler için gecenin öne çıkan Amerikan Basketbol Ligi maçlarına tahminde bulundu.
Lakers’ın sakatlık sorunları devam ediyor; son olarak takımın en önemli skorerlerinden Kuzma da ayak bileğinden sakatlandı ve kalan maçlarda muhtemelen zorlanmayacak.
Lonzo Ball bugün takıma katılabilir ama Kuzma ve muhtemelen Ingram’ın yokluğunda ligin son dönemde en iyi savunma yapan ekibi Utah’a karşı işleri zor.
Jazz‘in üçüncülük ihtimali dahi var ve ciddiyetle oynayıp 5.5 üstü farkla kazanmalarını bekliyorum.
Warriors’ın normal sezonun kalan bölümünde bir hedefi yok ama üst üste yenilgiler aldılar ve play-off’a arzuladıkları ritimden uzak girecekler.
Bu gece en azından Suns’ı yeneceklerdir ama handikap söz konusuyken insan son dönemdeki Warriors’a güvenemiyor.
Warriors’ın savunması şu sıra alt düzeyde, Suns’ın durumu zaten malum ve 216 sayının aşılması gayet mümkün.
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