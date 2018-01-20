Orkan Çınar: 'İnşallah Konyaspor'da daha fazla şans bulabileceğim'

Çınar'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde...

"Bu şehre geldiğim için mutluyum. Hocamla çalışmaya seviniyorum. Geldim, inşallah takıma faydalı olabilirim. Ben Mehmet hoca ile ilk muhataplığım 16 yaşındayken yaşamıştım. O arada Wolsfburg'da oynuyordum. O da Antalya'daydı o da istemişti. Daha yaşım gentçi gelmemiştim Türkiye'ye. Şimdi nasip oldu mutluyum geldiğime.

Ben Konyaspor'a yardımcı olmaya geldim elimden geleni yapmaya çalışacağım. İnşallah hepimiz için iyi olur. Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum, kupada etkili bir takım hatta bizi Beşiktaş'ı yenmişti bu sezon. O yüzden mutluyum.

Oynadığım maçları iyi kullandığımı düşünüyorum. İnşallah Konyaspor'da daha fazla şans bulabileceğim ve kendimi geliştireceğim.

İmzayı attın mı sorusuna Çınar, "Ben imzayı attım." dedi. (Ajansspor)