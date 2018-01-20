« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Orkan Çınar: 'İnşallah Konyaspor'da daha fazla şans bulabileceğim'

Orkan Çınar: 'İnşallah Konyaspor'da daha fazla şans bulabileceğim'

Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Orkan Çınar Konya'da açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Çınar'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde...

"Bu şehre geldiğim için mutluyum. Hocamla çalışmaya seviniyorum. Geldim, inşallah takıma faydalı olabilirim. Ben Mehmet hoca ile ilk muhataplığım 16 yaşındayken yaşamıştım. O arada Wolsfburg'da oynuyordum. O da Antalya'daydı o da istemişti. Daha yaşım gentçi gelmemiştim Türkiye'ye. Şimdi nasip oldu mutluyum geldiğime.

Ben Konyaspor'a yardımcı olmaya geldim elimden geleni yapmaya çalışacağım. İnşallah hepimiz için iyi olur. Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum, kupada etkili bir takım hatta bizi Beşiktaş'ı yenmişti bu sezon. O yüzden mutluyum.

Oynadığım maçları iyi kullandığımı düşünüyorum. İnşallah Konyaspor'da daha fazla şans bulabileceğim ve kendimi geliştireceğim.

İmzayı attın mı sorusuna Çınar, "Ben imzayı attım." dedi. (Ajansspor)

Orkan ÇınarTransfer HaberleriAnadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ