Orkan Çınar Beşiktaş'a geri dönüyor!
Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.
Beşiktaş, sezon başında Orkan Çınar'ı Adana Demirspor'a kiralamıştı.
Sözleşmede yer alan "Devre arası geri çağrılabilir" maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor. Orkan'ın hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre kampa katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.
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