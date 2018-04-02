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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
02.04.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Orhun Ene: "Play-off gelsin oynayalım"

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Orhun Ene: "Play-off gelsin oynayalım"

TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Gaziantep Basketbol maçında kötü bir oyun sergilediklerini belirterek, "Play-off gelsin oynayalım diyerek son 7-8 hafta geçmez. Sorumluluğumuzun farkına vararak tekrar eski kimliğimize dönmek istiyoruz" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 23’üncü haftasında evinde Gaziantep Basketbolu uzatmada 109-107 mağlup eden TOFAŞta Başantrenör Orhun Ene ve ABD’li pivot Josh Owens karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Böyle oynayarak kazanmalarının kulübe bir katkısı olmadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bu maçtan sonra olumlu birkaç şey söyleyebilmek zor benim için. Zaten iki maçtır kazanamıyorduk, bu maçı da kötü oynadık. Bizim gerçekçi olmamız gerekiyor. Ligde buraya kadar 5 mağlubiyetle gelmişiz, bu maçı kazanmış bile olsak bu kazanmak bizim kulübümüze bir şey katmaz. Böyle oynarsak da bu basketbol kulübümüze zarar verir. Farkındayım; durumumuz üst sıralarda beklenenin çok üzerinde. Oyuncular çok iyi oynamak isteseler de dönem dönem sezon başındaki o açlıktan uzaklaşıyorlar. Onları konsantre etmek kolay olmuyor" dedi.

"DERSİMİZE HEP İYİ ÇALIŞTIK"

Türkiye ligine karşı da sorumlulukları olduğunu vurgulayan Orhun Ene, "Kendi sahasında, ligde 17 galibiyeti olan bir takımın bu maçı böyle oynamaması lazım. Gaziantep takımı çok kaliteli basketbolculardan oluşmuş bir takım. Gaziantep’in o sırada, bizim burada olmamızın sebebi oyuncu kalitesinden dolayı değil. Aramızda bu kadar farkın olduğunu düşünmüyorum. Bunun olmasının sebebi; biz bu organizasyona başından itibaren iyi hazırlandık ve dersimize hep iyi çalıştık. Bu enerjiyle de imtihanı başarıyla götürdük. Sonuç olarak Türkiye liginin de bir beklentisi var. Bizim burada kaybetmemiz her takımı etkiliyor. O anlamda, bunu kimseyi suçlamak için söylemiyorum; bunun sorumlusu benim. Neticede kendi adıma bunun çok önemli olduğunu düşünerek, gayret ve dikkat ediyorum. Bu anlamda da bu sorumluluğu sonuna kadar da sürdürmek için bir yandan da bu ekibin bunu arzulamasını istediğim için bunları söylüyorum" diyek konuştu.

"SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİREMEK İÇİN ÇOK ÇABA SARF EDECEĞİZ"

Play-off maçlarını bekleyerek 7-8 haftanın geçmeyeceğine işaret eden Orhun Ene, "Onun için bu tip maçlardan sonra doğru reaksiyonu hemen vermemiz gerekiyor. Önümüzde şimdi iki İstanbul deplasmanı var. Biri Galatasaray, diğeri Fenerbahçe. Onun dışındaki maçlarımız da hep düşme potasını ilgilendiren maçlar olacak. Çok hazır olmamız lazım. Bugün bu sorumluluklarımızı yerine getiremedik ama bunu yapmak için çok çaba sarf edeceğiz. Güzel bitirmek istiyoruz. 23üncü haftaya 5 mağlubiyetle gelmişiz, buradan çok güzel şeyler çıkarmamız gerekirken, bunları hiç konuşmamız gerekiyordu. Ama maalesef bu maçta bunu gösteremedik. Onun için bu sorumluluğumuzun tekrar farkına vararak tekrar eski kimliğimize dönmek istiyoruz ifadelerini kullandı.

JOSH OWENS: "SAVUNMADA HATALAR YAPTIK"

TOFAŞ Basketbol Takımının ABDli pivotu Josh Owens ise şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Gaziantep Basketbol’u tebrik ediyorum. Sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Savunmada çok ciddi hatalar yaptık. Maçta farkı belli bölümlerde 10 sayıya kadar çıkarmamıza rağmen tekrar geri dönüş yaptılar. Savunmada böyle hatalar yapmamalıyız. Çalışıp, biraz daha bu durumu telafi etmemiz lazım. Sezonun sonuna yaklaştık, buralardaki hatalar kabul edilemez."











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