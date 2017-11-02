Orhun Ene: "Nereden geldiğimizi..."

7Days EuroCup’ta TOFAŞ, sahasında Fransız temsilcisi Asvel’i büyük heyecana sahne olan maçta 82-81 yenerek D Grubu’nda 4’te 3 yaptı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise takımına uyarılarda bulundu.



Oyunun sonucunun kendilerini mutlu ettiğini ancak oyundan memnun kalmadığına işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz, iyi bir rakip ancak biz onlara karşı oynamamız gereken basketbolu oynayamadığımız için kötü gözüktük. Bir noktada maçı 15 sayı farka götürme şansımız vardı. O anlarda özellikle yumuşak savunma yaparak, hücumda da iyi organize olmayarak, yanlış seçimler yaptık. Asvel kaliteli oyunculardan kurulu, onları yenebilmek için de bizim hücumda akıllı savunmada agresif bir basketbol oynamamız gerekiyordu. Bundan ders çıkarmamız lazım" dedi.

’MÜCADELEYİ KAYBETMEMİZ LAZIM’

Bu sezon oynadıkları 8’inci maçlarında 7’nci galibiyetlerini elde ettiklerini belirten Orhun Ene, "Bunlar güzel şeyler ama bizim kulüp olarak nerelerden geldiğimizi unutmamız lazım. Buralarda da kalmak istiyorsak, böyle maçları oynamak için müthiş bir konsantrasyon ve motivasyon gerekiyor. Bu yaşananlar bizler için tecrübe. Bizim mental anlamda eksikliğimiz var. Mental olarak elimizdeki fırsatları kaybetmemek için gerekli sertliği, enerjiyi, bağlılığı, mücadeleyi de kaybetmemiz lazım. Mücadele edilmezse eldeki o şanslar da gider. İşin sonucunda kötü bir şey yok ama fırsattır, akıllı takımlar bu fırsatları değerlendirir" diye konuştu.

Asvel ve Gran Canaria’nın deplasmanda iyi oynayan takımlar olduğuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Onları burada yenmek önemli. Şimdi bu fırsatları daha da değerlendirerek iç sahadaki maçlarımızda daha hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

’TOFAŞ ÇOK İYİ BİR TAKIM’

Asvel Başantrenörü John David Jackson ise, "Hem savunmada hem hücumda maça çok yumuşak başladık. Rakibimize çok fazla hücum ribaundu verdik. TOFAŞ çok iyi bir takım. Maçın sonunda artılarını koymaya devam ettiler. Buraya gelip de TOFAŞ ile oynamak bizim için önemliydi ama maçın sonunu iyi bitiremedik"diye konuştu.