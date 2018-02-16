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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBasketbol Haberleri Orhun Ene: Kazanacağımıza inandık
Basketbol Orhun Ene: Kazanacağımıza inandık
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Basketbol
dha
16.02.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Orhun Ene: Kazanacağımıza inandık

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PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sakarya Büyükşehir Belediyesporu 80-78 yenerek yarı finale yükselen TOFAŞta Başantrenör Orhun Ene ve kaptan Sammy Mejia, açıklamalarda bulundu.

Daha önceki basın toplantısında söyledikleri gibi Türkiye Kupasının favorisi olmadığına vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, Geride kalan maçlarda görüldüğü gibi favori olarak düşünülen takımlar istedikleri gibi oynayamadılar. Biz de Sakarya karşısında 19 dakika oyunu geride götürdük, sadece 12 dakika öne geçebildik. En fazla 4 sayılık fark yakalarken, en fazla 6 sayı geriye düştük. Bunlar iki takımın ne kadar dengede basketbol oynadıklarını gösteriyor. Oyunun 9 dakikası da berabereydi. Verdiğimiz 15 ofansif ribaunt dengeyi bozdu. Zaten Sakarya takımının böyle özelliği olduğunu biliyorduk. Bu kadar konuşmamıza rağmen, yapamadık. Bu bizim geliştirmemiz gereken bir tarafımız. Biz böyle sizelı dtakımlara karşı bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu farkı ortadan kaldırabilmek için daha çok tam saha presle karşı tarafı ritimden çıkararak bir basketbol oynamaya çalıştık ama onda da rakibimiz iyi hazırlanmışlar. Hem Selçuk (Ernak) Hocayı, hem Sakaryalı basketbolcuları da tebrik etmek lazım. Son topta verdiğimiz ofansif ribauntta Metecan atsa maç uzatmaya gidecekti. Sakaryayla daha önce ligde de oynamıştık, rakibimizin geliştiğini görüyoruz. Onun için bizim daha iyi cevap vermemiz lazımdı dedi.

"OYUNUN İÇİNDE KALDIK"

Ligde deplasmanda aldıkları Beşiktaş galibiyeti sonrası çeyrek final karşılaşmasında istedikleri enerjiyi bulamadıklarını belirten Ene, Sınırlı rotasyonda oynadığımız için bazı oyuncularımıza çok yükleniyoruz. Bu da bizi etkiliyor. Sağlıklı kalmamız, genç oyuncularımızdan alacağımız katkı, az hata yapmamız.. Hepsi bizim için çok önemli. Birbirine çok bağlantılı bir yapımız var. Aradan bir parça çekildiği, düştüğü zaman yapı zarar görüyor. Fiziksel yorgunluk olacak tabii ki ama sahada mental anlamda sonuna kadar oyunun içinde kaldık ve kazanacağımıza inandık. O da, daha ritimli olan Sakaryanın iki dakika kala geri düşmesine sebep oldu ve buradan da maçı kazandık diye konuştu.

"MEJIA İNŞALLAH BİZİMLE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Basın mensuplarının sorusu üzerine Sakarya Büyükşehir Basketbol karşısında 29 sayı atan kaptan Sammy Mejianın performansını değerlendiren Orhun Ene şu ifadeleri kullandı;

Sammy Mejianın 29 sayı atması bizim için değerli ama şu da var; herkesin bir sırası, çok mükemmel oynadığı bir gün oluyor. Sammy Mejianın buralarda oynayabilecek çok büyük tecrübesi var. Özellikle kötü giden anlarda sorumluluk alarak, fark yaratabilecek silahları ve basketbol yeteneği var. Onun için burada. Bu farkı yaratması için bizimle beraber. Bundan sonraki sezon da inşallah bizimle beraber olmaya devam edecek. Ben basketbolunun öncesinde takımın içinde göstermiş olduğu liderlik, takımı toparlaması ve onları oyunun içinde tutmasını, parkedeki performansından daha da ötede görüyorum.

SAMMY MEJIA: "HATALARI EN AZA İNDİRMELİYİZ"

Sakarya karşısında yaptıkları hataları yarı final maçında minimal hale getirmeleri gerektiğini belirten kaptan Sammy Mejia, Sakarya takımını tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç oynadılar ve bizi gerçekten çok zorladılar. Biz de çok fazla hata yaptık. Bu maçtan öğreneceğimiz çok şey oldu. Ancak maçı kazanarak çok önemli bir iş yaptık. Bundan sonraki 48 saat içerisinde yarı final maçına hazırlanmamız için zamanımız olacak. Bence bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor. Geriye düşsek de özellikle üçüncü çeyrekte çok iyi mücadele edip geri dönmeyi başardık. Cumartesi günkü maç öncesi iyi bir hazırlık oldu. Saha içerisinde her pozisyonun, oynadığımız her anın çok değerli olduğunu gördük. Şu an Türkiye Kupasını kazanmak için 2 tane maçımız var önümüzde. Sadece buna konsantre olmamız gerekiyor. Şimdi dinlenip, önümüzdeki maç için hazırlık yapacağız. Yaptığımız hataları en minimal hale getirmemiz gerekiyor şeklinde konuştu

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