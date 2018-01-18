Orhun Ene: İyi işler yaptık ama...

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, BaşantrenörOrhun Ene ve Pazarlama ve İletişim Menajeri Efe Şekerci, Bursa’daki TOFAŞ Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla buluştu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını 2’nci basamakta bitiren takımlarını değerlendiren Başantrenör Orhun Ene, "Bizim nasıl basketbol oynadığımız önemli, kendimizden kadro olarak daha iyi daha büyük organizasyonlara karşı ne yapıyoruz onlar esnasında bir takımın ne kadar iyi ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. O anlamda baktığımız zaman ilk yarının büyük bir kısmında iyi basketbol oynadığımızı ve oynadığımız basketbolun getirmiş olduğu sonuçlara da baktığımızda başarılı olduğunuzu düşünüyorum.Diğer senelere göre daha iyi şeyler yaptık ama bunun daha iyisini yapabileceğimizi de görüyoruz, o anlamda da realist bakıyoruz" dedi.

"AVRUPA BİZİM İÇİN TECRÜBE OLDU"

Deplasmanda kaybettikleri Trabzonspor maçının kendileri için sezonun en kötü oynadıkları maç olduğunu belirten Orhun Ene, "Ne kadar sakatımız eksiğimiz olsa da o maç bizim için kötü bir maçtı ama genel anlamda diğer oynadığımız Eskişehir ve Fenerbahçe maçları da kupa ile beraber oynadığımız bu süreçte o dönemlerde çıkıştan sonra inişe geçtiğimiz anlardı, bu maçları daha iyi oynayabilirdik. Avrupa kupalarında oynamanın da kolay olmadığını özellikle bu sene gördük. Bizim için büyük bir tecrübe oldu. Daha önceki senelerde de hep bazı şeyleri tecrübe ettik ve 1 sezon sonra da onların üzerine koyarak daha iyi takım olma becerisini gösterdik o yüzden bizim için önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"KIRILMA ANLARINDA SAĞLAM KALMAK İSTİYORUZ"

Ligin ikinci yarısına dair de düşüncelerini paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim burada yaptığımızdan daha çok ligin ikinci yarısında yapacaklarımız çok önemli. Fikstüre de baktığımız zaman İstanbul’daki 7 takımla kendi sahamızda oynadık Fenerbahçe Doğuş dışında rakiplerimizin hepsini yendik. 2’nciyarı bu takımlara karşı deplasmanda zorlu maçlar oynayacağız. Biraz daha ilk yarıya göre daha kazanılabilecek gibi görünen iç saha maçları var. Neticede sonuç olarak bir gerçek de var fikstürü zor ve kolay diye düşünmüyorum. Siz eğer hazır değilseniz iç sahada yüzde 100 alabileceğiniz maçı kaybettiğiniz zamanda fikstürünü kolayken zor bir hale de gelebiliyor. Onun için önemli olan bizim için ikinci yarının başından itibaren enerjimiz de beraber konsantrasyonunuzu da artırarak,kırılma anlarında biraz daha sağlam kalıp inşallah ikinci yarıda ilk yarıda kazandığımız galibiyet sayısında ya da buna yakın kazanarak bitirmek normal sezonu bitirmek istiyoruz" ifadelerini kulandı.

TOLGA ÖNGÖREN: "TARAFTARIMIZIN İLGİSİNDEN MEMNUNUZ"

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören ise Bursalı basketbolseverlerin maçlarına yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, "Taraftarımızın ilgisinden memnunuz çok güzel projelerimiz de var rakibi kazandığı zaman alkışlayan bir taraftar grubuna sahibiz Bu Türkiye’ye örnek oluyor bundan dolayı da taraftar potansiyelinden mutluyuz" diye konuştu.

"KAYBETMEK, KAZANMAKTAN DAHA KOLAY"

Bir ara kadro dışı bırakılan Pierria Henry konusuna da değinen Tolga Öngören, "Bu oyuncular alınırken ciddi bir araştırma yapılıyor inceleniyor. Dolayısıyla Orhun hocamız zaten hem head-coach olarak hem de Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli point-guard’lardan biri olarak bu pozisyondaki bir oyuncuyakarar vermişse bir nedeni vardır. Bu demek değildir ki sezondaki tüm maçları iyi oynayacak bu bir süreç dolayısıyla bazen eleştiriler görüyoruz bir oyuncuyu kaybetmek bir maçı kaybetmek, kazanmaktan çok daha kolay. Henry konusuna da bu bakış içerisinde bakarsak daha doğru sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum" şeklnide konuştu.