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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerBasketbol HaberleriOrhun Ene: "Her antrenörün yapması gereken bir şeydi"
Basketbol Orhun Ene: "Her antrenörün yapması gereken bir şeydi"
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Sıradaki Haber: Kartal'a evinde TOFAŞ çarptı!

Basketbol
DHA
12.02.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

Orhun Ene: "Her antrenörün yapması gereken bir şeydi"

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TBSL’DE Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ karşılaşmasında, TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, son çeyrekte takımının attığı bir basketi iptal ettirdi. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan bu fair-play örneği ile ilgili, "Bu zaten her antrenörün yapması gereken bir şeydi, her antrenör de bunu yapardı çünkü oyun içerisinde biz profesyoneller birbirimize değer veriyoruz" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin(TBSL) 18’inci hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan’ı Kenny Kadji’nin bitime 3 saniye kala attığı basket sonrasında 59-60 yendi. Büyük heyecana sahne olan ve her basketin önem kazandığı maçın 4’üncü çeyreğinde ise yaşanan durum, oyunun güzelliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Maçın bitimine 5.35 dakika kala Tony Crocker, pozisyonu smaç basketiyle bitirirken 24 saniyelik sürenin dolduğu yönünde Beşiktaş Sompo Japan teknik heyeti tarafından itirazlar yapıldı. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise hakemlerin yanına giderek sürenin dolduğunu ve basketin geçerli olmadığını söyledi. Bunun üzerine pozisyonu yeniden izleyen Başhakem Yener Yılmaz basketi iptal etti. Orhun Ene’nin de bu hareketi takdir topladı.

"BİZ BİRBİRİMİZE DEĞER VERİYORUZ"

Yaşanan fair-play örneğine ilişkin Doğan Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, "Tony Crocker’ın topu eline aldığında şut atmakta geç kaldı ve salonda 24 saniye süresinin bittiğini işaret eden ses o an duyulmadı. Bende sürenin dolduğunu ve basketin geçerli olmadığını gördüm ve bunu hakeme ilettim. Beşiktaş Sompo Japan teknik heyeti de zaten bu duruma ilişkin itirazlarda bulundu. Bu zaten her antrenörün yapması gereken bir şeydi, her antrenör de bunu yapardı çünkü oyun içerisinde biz profesyoneller birbirimize değer veriyoruz" dedi.

"FAİR-PLAY RUHU RAKİP KAZANDIĞINDA DA ALKIŞLAYABİLMEK"

Karşılaşma esnasında bu gibi durumların yaşanabileceğini ve aslolalın rakibe saygı olduğunun altını çizen Orhun Ene, "Bir topun potadan içeriye girip girmemesinden ziyade önemli olan rakibe saygı. Fair-play ruhu dediğimiz şey, rakip takım kazandığında da onları alkışlayabilmek, rakip antrenörleri de tebrik edebilmek ve yeri geldiğinde kaybetmeyi kabullenemektir. O sebeple bu pozisyonun çok büyütülmesi gerekmiyor, yapılması gereken bir şeydi" diye konuştu.

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada TOFAŞ, 15’inci galibiyetini alarak lider Fenerbahçe Doğuş’un averajla ikinci sırada bulunurken, Beşiktaş Sompo Japan ise 5’inci mağlubiyetini alarak 3’üncü sırada yer alıyor.


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