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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
12.02.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Orhun Ene, geçen yılın tecrübesine güveniyor!

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Orhun Ene, geçen yılın tecrübesine güveniyor!

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Türkiye Kupası'na geçen yılın finalistliğinin tecrübesiyle gideceklerini belirtti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da yarın başlayacak 2018-2019 Erkekler Türkiye Kupası mücadelesi öncesi başantrenör Orhun Ene ile takım kaptanı Samuel Mejia'nın değerlendirmelerine yer verildi.

Türkiye Kupası'nın çok değerli olduğunu kaydeden Ene, "Bu sezon kupada çok formda, çok kaliteli takımlar var. Formda bir Beşiktaş, iyi bir Galatasaray var. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, zaten kupanın favorileri. Bir de bizimle birlikte Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji ve iyi bir çıkış yakalayan Gaziantep Basketbol olacak. O nedenle 40 dakika iyi oynamak ve sonunda maçı kazanabilmek, bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Ene, geçen sezon Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösterdiklerini hatırlattı.

Sakatlığı süren Barış Ermiş'in iyileşip takıma dönmesi halinde eksik oyuncularının bulunmadığını aktaran Ene, şunları kaydetti:

"Çeyrek finalde oynayacağımız Beşiktaş maçı, bizim açımızdan çok önemli olacak. İyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Geçen sezon, çok zorlu yollardan gelip finale kadar yükselmiştik ama kupayı alamadığımız zaman bunun bir anlamı yok. Eğer yine final oynama şansı yakalarsak geçen seneden daha hazır olmak, daha iyi oynamak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

Mejia: "Kupa için iyi bir enerjimiz ve heyecanımız var"

TOFAŞ Basketbol Takımı Kaptanı Samuel Mejia da Türkiye Kupası için çok heyecanlı olduklarını vurguladı.
Mejia, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kupası, ligdeki ilk 8 takım için çok heyecanlı olacak. Türkiye Kupası, nerede olduğumuzu görmek ve kulüp adına bir kupa kazanmak için önemli bir şans olacak. Kupa için iyi bir enerjimiz ve heyecanımız var. Güzel bir sonuç alacağımızı umuyoruz. Türkiye Kupası'na geçen sezonun finalisti tecrübesiyle gideceğiz. Umarım bu turnuvada, geçen sezon kazandığımız tecrübeyi kullanırız. Eğer akıllı olup mental olarak kendimizi iyi hazırlarsak Türkiye Kupası'nda özel şeyler yapabiliriz.

Çeyrek finaldeki rakibimiz Beşiktaş ile ligde oynadık ve zor bir mücadeleydi. Eminim bize karşı büyük bir hırs ile mücadele edeceklerdir. İki takımın da bir üst tura çıkmak için büyük bir mücadele ortaya koymasını bekliyorum. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. Onları çok ciddiye alıyoruz. Çeyrek finalde çok büyük bir karşılaşma oynayacağımızı biliyorum."

TOFAŞ, kupanın çeyrek finalinde Beşiktaş Sompo Japan ile 14 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak. 

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