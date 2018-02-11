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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBasketbol HaberleriOrhun Ene: Beşiktaş'ı sahasında yenmek önemli olay
Basketbol Orhun Ene: Beşiktaş'ı sahasında yenmek önemli olay
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Basketbol
11.02.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

Orhun Ene: Beşiktaş'ı sahasında yenmek önemli olay

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Tofaş Başantrenörü Orhun Ene, Beşiktaş Sompo Japan karşısında aldıkları galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Beşiktaş gibi güçlü bir takımı sahasında yenmek çok önemli bir olay" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 60-59 mağlup eden Tofaş'ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Beşiktaş'a çok büyük saygı duyduklarını söyleyen Ene, "Beşiktaş bizim uyguladığımız modeli uyguluyor.

Ufuk Hoca, milli takımda da çok iyi işlere imza atıyor. Avrupa da başarılı bir sezon geçiriyorlar. Bugün ligin en iyi basketbol oynayan takımlarından birisiyle oynadık. Basketbolu geliştiriyoruz. Oynadığımız basketbolun akıl yönünü geliştiriyoruz. Oyunda bazı anlar kötüydük ve bu durumda geriye dönüş yapmak kolay değildi. Her iki takım da iyi savunma yaptı. Az hata yapan maçı kazandı" dedi. Beşiktaş'ı sahasında yenmenin çok önemli olduğunun altını çizen Ene, "Bu durum bizim takım kalitemizi gösteriyor. Bizim kısıtlı kadroyla oynama sorunumuz var. Bu seviyede oynarken saygı kazanıyorsunuz. Bunu sürdürmemiz gerek. Türkiye Kupası'na yorgun gidiyoruz. Orada inşallah oyuncularımı hazırlayarak finale doğru gideriz" diye konuştu. Ene, Barış Ermiş'in de Türkiye Kupası'nda oynamasını beklediklerini söyledi.

Henry: "Galibiyetten dolayı mutluyum"

Tofaş'ın başarılı oyuncusu Henry de, Orhun Ene'nin oyun planının çok iyi olduğunu söyleyerek, "Koç bugün çok iyi iş çıkardı. Savunmada ne yapacağımız çok açıktı. Devre arası neler yapmamız gerektiği çok iyi anlatıldı. Sert oynamamızı söyledi, beraber oynamamızı belirtti. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş da çok iyi oynadı. Galibiyetten dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

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