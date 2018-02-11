Orhun Ene: Beşiktaş'ı sahasında yenmek önemli olay
Tofaş Başantrenörü Orhun Ene, Beşiktaş Sompo Japan karşısında aldıkları galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Beşiktaş gibi güçlü bir takımı sahasında yenmek çok önemli bir olay" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 60-59 mağlup eden Tofaş'ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Beşiktaş'a çok büyük saygı duyduklarını söyleyen Ene, "Beşiktaş bizim uyguladığımız modeli uyguluyor.
Ufuk Hoca, milli takımda da çok iyi işlere imza atıyor. Avrupa da başarılı bir sezon geçiriyorlar. Bugün ligin en iyi basketbol oynayan takımlarından birisiyle oynadık. Basketbolu geliştiriyoruz. Oynadığımız basketbolun akıl yönünü geliştiriyoruz. Oyunda bazı anlar kötüydük ve bu durumda geriye dönüş yapmak kolay değildi. Her iki takım da iyi savunma yaptı. Az hata yapan maçı kazandı" dedi. Beşiktaş'ı sahasında yenmenin çok önemli olduğunun altını çizen Ene, "Bu durum bizim takım kalitemizi gösteriyor. Bizim kısıtlı kadroyla oynama sorunumuz var. Bu seviyede oynarken saygı kazanıyorsunuz. Bunu sürdürmemiz gerek. Türkiye Kupası'na yorgun gidiyoruz. Orada inşallah oyuncularımı hazırlayarak finale doğru gideriz" diye konuştu. Ene, Barış Ermiş'in de Türkiye Kupası'nda oynamasını beklediklerini söyledi.
Henry: "Galibiyetten dolayı mutluyum"
Tofaş'ın başarılı oyuncusu Henry de, Orhun Ene'nin oyun planının çok iyi olduğunu söyleyerek, "Koç bugün çok iyi iş çıkardı. Savunmada ne yapacağımız çok açıktı. Devre arası neler yapmamız gerektiği çok iyi anlatıldı. Sert oynamamızı söyledi, beraber oynamamızı belirtti. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş da çok iyi oynadı. Galibiyetten dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle