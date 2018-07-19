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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.07.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Orhan Kaynak: "Elazığspor desteklenirse eski günlerinden daha iyi olacak"

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Orhan Kaynak: "Elazığspor desteklenirse eski günlerinden daha iyi olacak"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Elazığspor'a destek verilirse eski günlerinden daha iyi olacağını düşünüyorum. Önümüzü görsek, burada hep doğru işleri yaparak sıkıntıları aşarız." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Tetiş Yapı Elazığspor, kulüpte yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle bu yıl henüz transfer gerçekleştiremeyen ve altyapıdan çıkardığı sporcularla kadroya takviye yapan Tetiş Yapı Elazığspor, teknik direktör Orhan Kaynak yönetiminde Palandöken'de yaklaşık 2 bin 800 rakımda güç depoluyor.

"İMKANLAR SUNULARAK BAŞLADIK, GİDİŞAT ÖYLE OLMADI"

Teknik direktör Orhan Kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına Elazığ'da başladıklarını anımsatan Kaynak, şunları kaydetti:

"Tabii sezona bu düşüncelerle başlamadık. Yeni projelerle, Hacı Murat Yümlü başkanlığında güzel bir yönetim oluşturuldu. Valilikten, belediyeden, vekillerden destek alınmış olarak başlandı. Transfer tahtası açılarak, imkanlar sunularak başladık. Gidişat öyle olmadı, bu hale geldik. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin karşılamış olduğu kamp masraflarıyla buraya geldik. Başkan Mehmet Sekmen'e buradan teşekkür ediyorum. Burada ne kadar kalacağımız da belli değil. Belki Erzurum Büyükşehir Belediyesi bir kısmını verdi. Bugün ya da yarın buradan ayrılma durumumuz da var."

"TEK BAŞIMIZA BURADA ÇALIŞIYORUZ"

Kaynak, takımın gidişatıyla ilgili Elazığ'dan müjdeli haber beklediklerini belirterek, şehirden umutlarını kesmediklerini dile getirdi. 

Elazığspor'un gerçek sahibi olan taraftarların kendilerine destek olmasını isteyen Kaynak, "Bizim işimiz saha dışında değil saha içinde. Saha içindeki birlikteliğimiz müthiş ama saha dışındaki organizasyonda Elazığ yönetimi, idarecileri bir an önce harekete geçmeli ki lig başlamadan, oyuncu transferleri bitmeden hareket etmemiz lazım. Altyapı ile birlikte 12 oyuncumuz var. Başımızda medya sorumlumuz var, onun dışında kimse yok. Böyle tek başımıza burada çalışıyoruz." diye konuştu.

Yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen futbolcularının disiplinle işlerine sarıldığını aktaran Kaynak, oyuncularının oldukça büyük fedakarlık yaptığını anlattı.

"TATOS VE ELMAR, 'HOCAM SENİNLEYİZ' DEDİLER"

Futbolcularla sürekli toplantılar yaptıklarını belirten Kaynak, şunları ifade etti:

"Tatos ve Elmar'ın FIFA'ya verme durumları vardı, menajerlerinden haber bekliyorlardı. Bana geldiler 'Hocam biz seninle beraberiz. Menajerlerimiz FIFA'ya vermiş olsalar bile biz 10 gün burada seninleyiz, bundan sonraki oluşuma göre hareket edeceğiz. Sahada işimizi yapacağız.' dediler. Bu çocuklar hakikaten Elazığspor formasını ve şehrini seviyor. İnşallah umudumuz var, Elazığ'dan umutla gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Elazığspor'a destek verilirse eski günlerinden daha iyi olacağını düşünüyorum. Önümüzü görsek, burada hep doğru işleri yaparak sıkıntıları aşarız. Oyuncunun Elazığspor'a parayla değil gönlüyle gelmesi gerekiyor. Böyle başarılı olunuyor. Takım olmamız lazım. Şu andaki mevcut oyuncular bunu yapıyor, gönülden buradalar."

Orhan Kaynak, bu süreçte transfer yapma şanslarının olmadığını vurgulayarak, "En büyük sorunumuz, bir belirsizlik var ve kulüp yönetimimiz yok. En çok bu belirsizlik bizi üzüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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