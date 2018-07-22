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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Orhan Demirdal ölümünün 17. yıldönümünde kabri başında anılacak
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Futbol
İHA
22.07.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Orhan Demirdal ölümünün 17. yıldönümünde kabri başında anılacak

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Orhan Demirdal ölümünün 17. yıldönümünde kabri başında anılacak

Ölümüyle Fatih Terim'i gözyaşlarına boğan Orhan Demirdal, onu Adana'da, genç takımda oynarken görüp, elinden tutan isimlerden biriydi.Adana Demirspor Kulübü Onursal Başkanlarından Orhan Demirdal ölümünün 17. Yıldönümünde yarın (23 Temmuz Pazartesi) saat 11.00’de Asri Mezarlıktaki kabri başında okunacak mevlit ve dualarla anılacak.

Ağabeyleri İlhan, Remzi ve Turhan Demirdal kardeşler, Orhan Demirdal’ın yokluğuna alışamadıklarını belirttiler.

58 yaşında hayata veda eden Orhan Demirdal’ı her yıl ölüm yıldönümünde andıklarını ifade eden Demirdal ailesi, "Orhan’ımızın yokluğuna alışamadık. Her yıl anma töreninde bizlerin ve Orhan’ımızın dostları ile kabri başında buluşuyor dualarımızı gönderiyoruz" dediler.

Orhan Demirdal’ın bir Adana Demirspor aşığı olduğunu hatırlatan Turhan Demirdal, "Orhan Demirdal çok iyi bir Adana Demirsporluydu. Orhan rahatsızlığı döneminde bile Adana Demirspor’un durumu hakkında bilgi alırdı. Kardeşimiz Orhan Adana Demirspor’un başarısıyla gurur duyar, başarılı olmayınca da çok üzülürdü. Orhan’ımızı asla unutmayacağız’’ diye konuştu.

Ölümüyle Fatih Terim'i gözyaşlarına boğan Orhan Demirdal, onu Adana'da, genç takımda oynarken görüp, elinden tutan isimlerden biriydi. Adana'nın köklü ailelerinden olan Demirdal Ailesi'nin 6 çocuğundan biri olan Demirdal, Ankara Yüksek Ticaret Okulu'nu birincilikle bitirmiş, Adana Demirspor Kulübü'nün teşvikiyle Adana Yüzme Havuzu'nda yüzmeye başlamıştı. Yüzme sporunda isim olmuş Muharrem Gülergin'in talebesi olan Demirdal, o yıllarda rekorları birbiri ardına kırmıştı.

1965-1970'li yıllarda Adana Demirspor'da büyük başarılara imza atan Demirdal, bir süre sonra kulüpte yöneticilik yapmaya başladı. Yöneticilik yıllarında genç takımda oynamaya başlayan Fatih Terim'i izleyen Demirdal, oldukça yetenekli bulduğu bu genç için diğer yöneticilerle konuştu; onun A takımına yükselmesinde büyük rol oynadı.

Terim'in yıldızı, Adana Demirspor'da giderek parlıyordu; Galatasaray'dan transfer teklifi gelmişti. O dönemlerde Terim'in en büyük destekçisi yine Demirdal'dı. 'Orhan Abi'sinin tavsiyesine uyarak Galatasaray'a geçen Terim, bu takımda uzun yıllar futbol oynadı; oynadığı takıma teknik direktör oldu ve başarıdan başarıya koştu.

Terim, ne kadar yoğun çalışırsa çalışsın, destekçisi Demirdal'la bağlantısını koparmadı. Fiorentina'nın başındayken bile, her maç öncesi 'Orhan Abi'sini arayarak "Cebim maç öncesinde açık olacak. Bana şans dilemeyi unutma" dedi. Orhan Demirdal da, Terim'e şans dilemeyi hiçbir zaman unutmadı.
Demirdal, yöneticiliği bıraktığında Adana Demirspor'un 'Onursal Başkanı'ydı. Hiç evlenmeyen Demirdal'ın hayatı, birkaç yıl önce yakalandığı kan kanseri ile değişmişti. Tedavi için Terim'in tavsiyesiyle İsrail'e giden Demirdal, 2001 yılında 58 yaşında yaşama veda etti.

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