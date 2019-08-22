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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
22.08.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Orhan Ak olayı nedir? Orhan Ak neden istifa etti?

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Orhan Ak olayı nedir? Orhan Ak neden istifa etti?

Beşiktaş'ta Orhan Ak'ın istifa etmesinin ardından birçok futbolsever, olayın akıbeti ile ilgili araştırmalarına başladı. Orhan Ak'ın yaptığı 'Bazı taraftarlarımızdan gelen istifa çağrılarını yakından takip ettim.' açıklamasının ardından birçok futbolsever, konuyla ilgili sorgulamalarına başladı. Peki, Beşiktaş'ta Orhan Ak meselesi nedir ve neden istifa etti? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bir süredir taraftarların istifasını istediği Orhan Ak, bugün yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan istifa ettiğini duyurdu. Bir süredir taraftarların bu konu hakkında yaptığı çağrıları yakından takip ettiğini duyuran Orhan Ak'ın istifası, Beşiktaş Kulübü tarafından da kabul edildi. Peki, Orhan Ak olayı nedir? İşte, Orhan Ak'ın istifasına sebep olan olay hakkında bazı detaylar

ORHAN AK OLAYI NEDİR?

Beşiktaş taraftarlarının da bulunduğu bir vapura Emre Belözoğlu ile binen Orhan Ak, Beşiktaş taraftarlarının Emre Belözoğlu’na yönelik ağır sözler içeren tezahüratı sonrasında çıkan arbedede araya girmiş ve taraftarlarla gerilim yaşamıştı. Emre Belözoğlu’nun sinkaflı sözlerin ardından araçtan inmesi ve misli sözlerle karşılık vermesi sonrasında 4 kişilik taraftar Emre Belözoğlu’nu sakinleştirmeye çalışmış ve bu esnada Orhan Ak arabadan silahını alarak mermiyi namluya sürmüştü. Olayın alevlenmesi ise bu aşamada başlamıştı. Silahı gören taraftarlar, tepki gösterince karşılıklı temas gerçekleşmiş ve sonrasında olay yerine güvenlik güçleri gelmişti.

ORHAN AK'IN İSTİFA AÇIKLAMASI

"Şu bilinmelidir ki ben bulunduğum yere hiçbir zaman bir yük olmak istemem. Ailemden sonra vazgeçemediğim tek tutkum olan futbolda amacım görevimi en doğru biçimde yerine getirmek. Kariyerimin bundan sonraki bölümünde de, bugüne kadar sahip olduğum tüm başarı ve güzel anıları borçlu olduğum bu güzel oyuna ve ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacağım. Hayatta yaşadığım olumsuz durumlara her zaman 'her şeyde bir hayır vardır' felsefesi ile yaklaştığım için taraftarımıza herhangi bir kırgınlık duymuyorum. Yaşanan bu süreçte sokakta, tribünde, dışarıda bana destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta çalıştığım iki ayı her zaman güzel anılarla hatırlayacağımı tüm samimiyetimle söyleyebilirim. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda başta kulübümüze olmak üzere, Başkanımız Sayın Fikret Orman’a, hocamız Abdullah Avcı ve ekibine başarılar dilerim."

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