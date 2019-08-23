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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Orhan Ak krizi sona erdi

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Orhan Ak krizi sona erdi

Beşiktaş'ta taraftarın tepki gösterdiği yardımcı antrenör Orhan Ak istifa etti.

İstifa çağrıları üzerine daha önce görevi bırakmayı düşündüğünü ancak teknik direktör Abdullah Avcı’nın telkinleriyle devam ettiğini belirten Orhan Ak, kimseye kırgın olmadığını söyledi ve ekledi: Beşiktaş’ta çalıştığım iki ayı her zaman güzel anılarla hatırlayacağım.

BEŞİKTAŞ’ta Abdullah Avcı ile birlikte göreve gelen yardımcı antrenör Orhan Ak, siyah beyazlı taraftarlardan gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti. 39 yaşındaki antrenör, göreve geldiği günden bu yana sosyal medyada kendisine yönelik istifa çağrılarını yakından takip ettiğini belirterek, “Bu olumsuzluğa istinaden kulübümü, başkanımızı ve hocamızı zor durumda bırakmamak adına takımımızdaki görevi bırakmak için birkaç kez hocamıza danıştım. Bu talebime karşın hocamızın isteği doğrultusunda, ‘üzerimdeki büyük hatırına istinaden’ kulübümüzdeki görevime devam ettim” dedi.

‘Her işte bir hayır vardır’

DÖRT yıl önce Beşiktaşlı taraftarlarla arasında geçen olaya istinaden özür dilediğini de hatırlatan Orhan Ok özetle şöyle devam etti: “Bulunduğum yere hiçbir zaman bir yük olmak istemem. Kariyerimin bundan sonraki bölümünde de, bugüne kadar sahip olduğum tüm başarı ve güzel anıları borçlu olduğum bu güzel oyuna ve ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacağım. Hayatta yaşadığım olumsuz durumlara her zaman ‘her şeyde bir hayır vardır’ felsefesi ile yaklaştığım için taraftarımıza herhangi bir kırgınlık duymuyorum. Beşiktaş’ta çalıştığım iki ayı her zaman güzel anılarla hatırlayacağımı tüm samimiyetimle söyleyebilirim.” Orhan Ak’ın istifası yönetim tarafından kabul edildi.

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Orhan Ak krizi sona erdi

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