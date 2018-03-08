Orduspor’da 50. yılda hedef büyük!
Orduspor Başkanı Suat Deniz kulübün 50. yılında hedeflerinin tekrar süper lige çıkmak olduğunu söyledi.
Deniz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Orduspor’un 51. Kuruluş yıl dönümünde Orduspor’un bulunduğu durum Beni ve değerli taraftarımızı fazlasıyla üzmektedir. Yarım asır önce başlayan bu yolculuk art niyetli ve çıkarcı isimler tarafından kullanılması bugünlerin yaşanmasına neden olmuştur. Biz küllerimizden yeniden doğmasını da biliriz. Taraftarın ve şehrin desteği doğru bir yönetimle birleştiğinde biz en kısa sürede hak ettiğimiz yerlere tekrar geleceğiz. Takımını bırakmayan arması uğruna mücadele eden taraftarımıza başarılar yaşatmak boynumuzun borcudur. Yarım asrı geçmiş bir Çınar olmak her kulübe nasip olmaz. Armamızın kıymetini bilelim ve takımımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkalım. Gelecek güzel olacak şehrin tek gerçeği Orduspor’dur.”
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