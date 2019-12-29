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GeriFutbol Onyekuru'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 29.12.2019 - 09:25,Son Güncelleme:/

Onyekuru'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

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Galatasaray'ın devre arasında transfer etmeyi planladığı eski futbolcusu Heny Onyekuru'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım geldi.

Sarı kırmızılılar Fransız ekibi Monaco'da forma giyen eski oyuncusunu devre arasında tekrar takıma katmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Taraftarın da transferini dört gözle beklediği 22 yaşındaki futbolcudan flaş bir paylaşım geldi.

Onyekuru sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak , "%100 Jesus" ifadelerini kullandı.

Onyekurudan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

 

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