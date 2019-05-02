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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
02.05.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Onyekuru'dan flaş Everton açıklaması!

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Onyekuru'dan flaş Everton açıklaması!

Donk ve Onyekuru, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışındaki kritik Beşiktaş derbisinin önemine değinen Hollandalı futbolcu Donk, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan biri olacaktır. Kendi sahamızda oynuyoruz. Maça nasıl başlayacağımız çok önemli. İyi başlamamız gerekiyor. Son maçta Konyaspor karşısında galip gelmek istedik ama gol atamadık. Herkes ne kadar odaklandığımızı gördü. Bu maça da en iyi şekilde başlayıp iyi bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Farklı mevkilerde kritik görevler aldığının söylenmesi üzerine Donk, "Hocamızın vereceği karar çok önemli. Her oyuncu için en iyi seçeneği o biliyor. Kendisi benden istediği sürece her pozisyonda oynamaya hazırım. Onun takdir ettiği her pozisyonda oynayabilirim." ifadelerini kullandı.

Donk, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde gol attığı hatırlatılarak Beşiktaş'a karşı hedefinin sorulması üzerine, "Şu anda defansta oynuyorum. Fenerbahçe'ye bir gol attım. Yeniden bir duran topta çıkıp gol atabilirim. Böyle bir hissiyatım var. Bugünlerde böyle bir gol gelebilir ama umarım forvet arkadaşlarım üzerine düşen görevi yapar, bu mutluluğu ve gururu yaşarlar. Ben de kendi pozisyonumda daha sakin olabilirim." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın sezonun ikinci yarısındaki performansıyla şampiyonluk yarışına ortak olduğunun hatırlatılması üzerine 33 yaşındaki futbolcu, "Türkiye liginde bu tip sürprizler olabiliyor. Çok uzağa gitmemek lazım. Geçen sezon da bir anda Fenerbahçe çıktı ama şampiyonluğa, mutlu sona biz ulaştık. Şu anda yapmamız gereken 4 maçımıza iyi odaklanıp, bunları kazanarak mutlu sona ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

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Onyekurudan flaş Everton açıklaması

- Onyekuru: "Kendi sahamızda oynuyoruz. Bizim için avantaj"

Nijeryalı futbolcu Onyekuru ise Beşiktaş derbisini kendi sahalarında oynadıkları için avantajlı olduklarını kaydetti.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta istedikleri sonucu alamadıklarına değinen Onyekuru, "Kendi sahamızda oynuyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Taraftarımızla yüzde 100'ümüzü sahaya koyarak kazanmak istiyoruz. Bu maçta güzel bir sonuç almayı hedefliyoruz." diye konuştu.
İçeri katederek attığı gollerden mutluluk duyduğunu ifade eden Onyekuru, "Bu tip pozisyonların gelmesi beni mutlu ediyor. Bana gol şansı doğuruyor. Umarım Beşiktaş maçında da bu tip pozisyonları yakalarım. Ancak önemli olan takımın başarısı ve galip gelmek. En büyük hedefimiz Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmak." açıklamasını yaptı.

İngiltere'nin Everton kulübünden sezon başında kiralanan Onyekuru, Galatasaray'da devam etmek isteyip istemediğinin sorulmasına, "Şu anda geleceğimden ziyade önümüzdeki 4 maça odaklanmak istiyorum. Kazanmamız gereken 4 müsabaka var. En büyük hedefim şampiyon olmak. Ondan sonrasını hep beraber görürüz." şeklinde cevap verdi.

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