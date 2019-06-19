Onyekuru'da mutlu son yakın
Everton, yeni kiralamaya yeşil ışık yaktı. Galatasaray, 1 milyon Euro'ya işi bitirmek üzere.
Süper Lig’de geride kalan sezondaki şampiyonlukta büyük payı olan Nijeryalı oyuncuyu yeniden kiralamak için Everton ile görüşmelere başlayan sarı kırmızılılar, önümüzdeki günlerde imzaları attırmayı planlıyor.
G.SARAY masaya oturdu, Onyekuru ateşi yaktı ve Everton’un “Tamam” demesine ramak kaldı! Sarı kırmızılılar, bu sezon 14 gol ve 9 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Henry Onyekuru transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Ryan Babel ile Şener Özbayraklı’nın ardından 3. takviye için Everton ile görüşmelere başlayan Galatasaray, Onyekuru’yu 1 yıl daha kiralamak adına 1 milyon Euro teklif etti.
‘Galatasaray en iyi tercih’
EVERTON Kulübü yetkilileri, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması ve bu vitrinin etkisi ile Onyekuru için sarı kırmızılıların doğru adresi olduğu düşüncesiyle görüşmede olumlu tavır takındı. Daha önce birçok kez “Galatasaray’da kalmak istiyorum” diyen Onyekuru’nun tavrı da toplantılarda önemli rol oynadı. Nijeryalı, Everton’a açıkça “Kariyerim ve geleceğim için Galatasaray’da devam etmek istiyorum. Bu benim için en doğru tercih olacaktır” diye görüşünü belirtti.
Kampa yetirtirilecek
”G.SARAY’a uyum sağladım ve şampiyonluk yaşadım. Şampiyonlar Ligi’nde çok daha iyisini yapacağım inancındayım” diyen Onyekuru’nun takındığı bu tavrın da etkisiyle Everton, kiralamaya yeşil ışık yaktı. Tarafların ayrıntıları görüşmeye başladığı öğrenildi. Sarı kırmızılıların, 1 Temmuz’da başlayacak sezon başı çalışmaları öncesinde imzaların atılması ve 22 yaşındaki futbolcunun da İtalya’da yapılacak olan kampa yetiştirilmesi hedefleniyor.
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