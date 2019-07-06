Onyekuru'da Galatasaray'ın rakibi CSKA Moskova
Galatasaray’da kiralık sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon hangi takımda oynayacağı henüz netleşmeyen Henry Onyekuru’ya Ruslar talip oldu.
İngiliz Daily Mail gazetesi, Rusya’nın CSKA Moskova Kulübü’nün Nijeryalı kanat oyuncusunun transferi için Everton ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Galatasaray’ın yeniden kiralamak istediği Onyekuru’nun, tercih hakkını sarı kırmızılı kulüpten yana kullanması bekleniyor. Nijeryalı futbolcu geçen sezon 14 gol, 6 asist üretmişti
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