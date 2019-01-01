Onyekuru sürprizi! Galatasaray...
Rodrigues’in yanı sıra Maicon ve Mariano’yu bu ay içinde satmaya hazırlanan Galatasaray, elde edeceği geliri yine transfere harcayacak.
Cim Bom, sezon başında Everton’dan kiraladığı Onyekuru’nun tapusunu almayı planlıyor.
Yönetim bu doğrultuda İngiliz ekibi ile erkenden görüşmelere başlayacak. Sarı-Kırmızılılar müthiş bir potansiyeli bulunan ve henüz 21 yaşında olan Onyekuru’yu ilerleyen yıllarda yüksek rakamlara satabileceğini düşünüyor.
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