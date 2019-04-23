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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
23.04.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Onyekuru sürprizi! 15 milyon euroluk teklif...

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Onyekuru sürprizi! 15 milyon euroluk teklif...

Everton’ın, 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği Henry Onyekuru'nun, Galatasaray’da devam etme şansı kalmadı.

Kadıköy'de attığı golle 20 yıllık galibiyet hasretine son vermeye çok yaklaşan Henry Onyekuru, sarı kart cezası nedeniyle Kayseri maçında oynamadı. Emre Akbaba, Onyekuru'nun boşluğunu dolduramadı. Nijeryalı kanat oyuncusunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Galatasaray, 21 yaşındaki sol açığı tekrar kiralamak istese de Onyekuru'nun kariyerine Türkiye'de devam etme şansı kalmadı. Onyekuru'nun bonservisine sahip olan İngiliz ekibi Everton, oyuncunun çalışma izni sorununu halletmeye çalışıyor. İspanyol, Fransız ve Alman scoutlar tarafından Galatasaray'daki performansı yakından takip edilen Onyekuru için Everton'a şimdiden 15 milyon Euro'luk teklif geldi. İngiliz ekibi 8 milyon Euro yatırım yaptığı 1997 doğumlu yıldız adayı için 25 milyon Euro bonservis talep ediyor. Yaz transfer dönemine -3 milyon 300 bin Euro bütçe ile başlayacak Galatasaray'ın Heny Onyekuru'yu mevcut şartlarda satın alma ihtimali söz konusu değil.

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Onyekuru sürprizi 15 milyon euroluk teklif...

 

 

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