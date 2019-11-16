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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
16.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Onyekuru rüyası 2.5 milyon euro

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Onyekuru rüyası 2.5 milyon euro

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yeniden transfer edilmesini istediği Henry Onyekuru’nun maliyeti belli oldu...

Terim, geçen sezon Süper Lig’de 14 gol, 5 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldızın bir yıl daha kiralanmasını istemiş, ancak Everton, 15 milyon Euro’ya Monaco’ya satmıştı. Geçen sezon kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Onyekuru adına işler bu kez iyi gitmedi. 22 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligi’nde sadece 4 maça çıkarken, toplam 160 dakika sahada kaldı.

Nijerya Milli Takımı’ndaki yerini kaybedebilir

Kulübünde oynayamadığı için milli takımdaki yerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nijeryalı futbolcu, yeniden G.Saray forması giymek istediğini sarı kırmızılı kulübe bildirdi. Bu gelişme üzerine oyuncunun menajeri William D’Avila ile temasa geçen G.Saray yöneticileri, daha sonra Monaco ile görüşmelere başladı. Sezon başında Falcao’yu bedelsiz veren Monaco yetkilileri, aynı durumun Onyekuru için geçerli olamayacağını bildirdi.

Sürati ve gol becerisiyle büyük katkı yapmıştı

Monaco, futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen G.Saray’dan 2.5 milyon Euro talep etti. Fatih Terim’in ısrarla istediği Onyekuru’nun transferi konusunda kısa sürede anlaşma sağlanarak oyuncunun ocak ayında sarı kırmızılı kulübe dönmesi bekleniyor. Geçen sezon özellikle ligin ikinci yarısında Galatasaray’a büyük katkı yapan Onyekuru, sürati, bire birdeki başarısı ve gol noktalarındaki becerisiyle ön plana çıkmıştı.

Onyekuru rüyası 2.5 milyon euro

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