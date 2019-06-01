Onyekuru gidiyor yerine o geliyor! | Transfer haberleri
Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar, sezonun yıldız ismi Henry Onyekuru’yu takımda tutmayı hedeflerken, İngiltere’den gelen haber, rotanın başka bir yöne çevrilmesine yol açtı.
Everton, 21 yaşındaki futbolcuyu bu kez kiralamak yerine ya oynatmayı ya da bonservisiyle birlikte satmayı planlıyor.
Ayrıca genç yeteneğin Afrika Kupası’nda boy göstererek İngiltere’de çalışma izni alacak olması da Everton’ın bu transferdeki yol haritasını belirleyen en kritik detaylardan biri oldu.
Bundesliga’da şans bulamadı
Teknik patron Fatih Terim’in çok istemesine rağmen Onyekuru’yu tekrar kadrosuna katması zor görünen Galatasaray’ın yeni hedefi Bruma... Eski oyuncusunu tekrar kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübü Leipzig’le temasa geçti. Bu sezon beklediği şansı bulamayan, ligde sadece 14 maçta 548 dakika oynayabilen Bruma, Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulundurarak, bir kez daha Galatasaray forması giyme fikrine çok sıcak bakıyor.
Bu sezon beklediği şansı bulamayan, ligde sadece 14 maçta 548 dakika oynayabilen Bruma, Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulundurarak, bir kez daha Galatasaray forması giyme fikrine çok sıcak bakıyor.
‘500 bin Euro sizde kalsın’
Galatasaray Yönetimi, Leipzig’in Şampiyonlar Ligi’ne kalmasıyla, Bruma’nın satış kontratında yer alan 500 bin Euro’luk ödemeyi almak yerine, oyuncuyu 1 sezonluğuna kiralama teklifini iletti. Almanlar kabul ederse, 24 yaşındaki Portekizli futbolcunun tekrar Galatasaray forması giymesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.
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