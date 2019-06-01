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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
01.06.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Onyekuru gidiyor yerine o geliyor! | Transfer haberleri

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Onyekuru gidiyor yerine o geliyor! | Transfer haberleri

Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar, sezonun yıldız ismi Henry Onyekuru’yu takımda tutmayı hedeflerken, İngiltere’den gelen haber, rotanın başka bir yöne çevrilmesine yol açtı.

Everton, 21 yaşındaki futbolcuyu bu kez kiralamak yerine ya oynatmayı ya da bonservisiyle birlikte satmayı planlıyor.

Ayrıca genç yeteneğin Afrika Kupası’nda boy göstererek İngiltere’de çalışma izni alacak olması da Everton’ın bu transferdeki yol haritasını belirleyen en kritik detaylardan biri oldu.

Bundesliga’da şans bulamadı
Teknik patron Fatih Terim’in çok istemesine rağmen Onyekuru’yu tekrar kadrosuna katması zor görünen Galatasaray’ın yeni hedefi Bruma... Eski oyuncusunu tekrar kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübü Leipzig’le temasa geçti. Bu sezon beklediği şansı bulamayan, ligde sadece 14 maçta 548 dakika oynayabilen Bruma, Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulundurarak, bir kez daha Galatasaray forması giyme fikrine çok sıcak bakıyor.

Bu sezon beklediği şansı bulamayan, ligde sadece 14 maçta 548 dakika oynayabilen Bruma, Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulundurarak, bir kez daha Galatasaray forması giyme fikrine çok sıcak bakıyor.

‘500 bin Euro sizde kalsın’
Galatasaray Yönetimi, Leipzig’in Şampiyonlar Ligi’ne kalmasıyla, Bruma’nın satış kontratında yer alan 500 bin Euro’luk ödemeyi almak yerine, oyuncuyu 1 sezonluğuna kiralama teklifini iletti. Almanlar kabul ederse, 24 yaşındaki Portekizli futbolcunun tekrar Galatasaray forması giymesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

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