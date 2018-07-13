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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.07.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Onyekuru, Galatasaray'ın 2. Nijeryalı futbolcusu oldu

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Galatasaray'ın İngiliz ekibi Everton'dan bir yıllığına kiraladığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 2. Nijeryalı futbolcu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 150 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 2 Nijeryalı yer aldı. 

Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Nijerya'dan sadece Dominic Iorfa forma giydi. Galatasaray'ın en başarısız transferlerinden biri olarak gösterilen Nijeryalı forvet, 1991-1992 sezonunda sarı-kırmızılı forma altında yalnızca 9 resmi maçta görev yaptı ve gol atmayı başaramadı. 

ONYEKURU, GALATASARAY'IN 150. YABANCISI

Henry Onyekuru, 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 150. yabancı futbolcu oldu. 

Sarı-kırmızılı takım, 6 kıta ve 44 ülkeden 150 futbolcuyu renklerine bağladı. 

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda'dan oyuncu aldı. 

EN ÇOK BREZİLYA'DAN TRANSFER YAPTI

Galatasaray, en fazla futbolcu transferini Brezilya'dan gerçekleştirdi. 

Sarı-kırmızılı takımda bugüne dek 20 Brezilyalı futbolcu forma giyerken, bu ülkeyi 16 oyuncu ile Yugoslavya takip etti. 

Galatasaray'da en fazla oynayan yabancılar sıralamasında Romanya 12, Almanya 7, Arjantin ve Fransa da 6'şar oyuncuyla öne çıktı. 

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi. 

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti. 

GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI

Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle: 

Ülke Sayı Futbolcular 

Brezilya 20 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges 

Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski 

Romanya 12 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici 

Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski 

Arjantin 6 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero 

Fransa 6 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso 

Kolombiya 5 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino 

Hollanda 5 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong 

İsviçre 5 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok 

Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic 

Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou 

Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi 

Portekiz 4 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira 

İsveç 3 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander 

Fildişi Sahili 3 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba 

Belçika 3 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda 

Uruguay 2 Andres Fleurquin, Fernando Muslera 

Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski 

Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos 

İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh 

Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas 

Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso 

Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2 Ali Lukunku, Shabani Nonda 

Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill 

İspanya 2 Albert Riera, Jose Rodrigues 

Senegal 2 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye 

Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo 

Cezayir 2 İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli 

Fas 2 Nordin Amrabat, Younes Belhanda 

Nijerya 2 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru 

İtalya 1 Morgan de Sanctis 

Sırbistan 1 Sasa İlic 

İran 1 Naser Sadeghi 

Surinam 1 Ulrich Watson 

Litvanya 1 Gintaras Stauce 

Zimbabve 1 Norman Mapeza 

Galler 1 Dean Saunders 

ABD 1 Brad Friedel 

İsrail 1 Haim Revivo 

Makedonya 1 Goran Pandev 

Norveç 1 Martin Linnes 

Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues 

İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson

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