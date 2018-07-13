Onyekuru, Galatasaray'ın 2. Nijeryalı futbolcusu oldu
Galatasaray'ın İngiliz ekibi Everton'dan bir yıllığına kiraladığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 2. Nijeryalı futbolcu oldu.
Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 150 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 2 Nijeryalı yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Nijerya'dan sadece Dominic Iorfa forma giydi. Galatasaray'ın en başarısız transferlerinden biri olarak gösterilen Nijeryalı forvet, 1991-1992 sezonunda sarı-kırmızılı forma altında yalnızca 9 resmi maçta görev yaptı ve gol atmayı başaramadı.
ONYEKURU, GALATASARAY'IN 150. YABANCISI
Henry Onyekuru, 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 150. yabancı futbolcu oldu.
Sarı-kırmızılı takım, 6 kıta ve 44 ülkeden 150 futbolcuyu renklerine bağladı.
Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda'dan oyuncu aldı.
EN ÇOK BREZİLYA'DAN TRANSFER YAPTI
Galatasaray, en fazla futbolcu transferini Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı takımda bugüne dek 20 Brezilyalı futbolcu forma giyerken, bu ülkeyi 16 oyuncu ile Yugoslavya takip etti.
Galatasaray'da en fazla oynayan yabancılar sıralamasında Romanya 12, Almanya 7, Arjantin ve Fransa da 6'şar oyuncuyla öne çıktı.
TÜRK ASILLI YABANCILAR
Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.
GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI
Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya 20 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges
Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya 12 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici
Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
Arjantin 6 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero
Fransa 6 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso
Kolombiya 5 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino
Hollanda 5 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong
İsviçre 5 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok
Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
Portekiz 4 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira
İsveç 3 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander
Fildişi Sahili 3 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba
Belçika 3 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
Uruguay 2 Andres Fleurquin, Fernando Muslera
Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski
Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2 Ali Lukunku, Shabani Nonda
Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill
İspanya 2 Albert Riera, Jose Rodrigues
Senegal 2 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye
Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir 2 İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli
Fas 2 Nordin Amrabat, Younes Belhanda
Nijerya 2 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru
İtalya 1 Morgan de Sanctis
Sırbistan 1 Sasa İlic
İran 1 Naser Sadeghi
Surinam 1 Ulrich Watson
Litvanya 1 Gintaras Stauce
Zimbabve 1 Norman Mapeza
Galler 1 Dean Saunders
ABD 1 Brad Friedel
İsrail 1 Haim Revivo
Makedonya 1 Goran Pandev
Norveç 1 Martin Linnes
Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues
İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson
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