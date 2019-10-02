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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
02.10.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

Onyekuru bombası! Ocak ayında...

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Onyekuru bombası! Ocak ayında...

Galatasaray'ın eski futbolculardan Henry Onyekuru'yla ilgili ülkesi Nijerya'dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Avrupa devlerinin 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu devre arasında kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giydikten sonra yaz transfer döneminde Monaco'nun yolunu tutan Henry Onyekuru ile ilgili ülkesi Nijerya'dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. AOI Football adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Avrupa devleri, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu devre arasında kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı.

Yıldız futbolcuya yakın bir kaynak, siteye yaptığı açıklamada "Onyekuru'nun Fransa'daki durumu bence açık. Oraya ufak bir sakatlıkla gitti. Bunu atlattıktan sonra da hocası, onu pek memnun etmeyen bir taktik değişikliğine gitti. Kendisi, genç ve oynamak isteyen bir oyuncu. Dolayısıyla onun devre arasında önündeki seçenekleri değerlendireceğini düşünüyorum. Eğer Monaco'daki durum değişmezse kiralanması gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

 Onyekuru'nun Monaco'daki ilk idmanı 

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