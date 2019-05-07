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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.05.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Onyekuru atıyor, Galatasaray kazanıyor

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Onyekuru atıyor, Galatasaray kazanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı futbolcunun gol attığı 9 resmi maçın 8'ini kazanırken, birinde berabere kaldı. Bu sezon resmi maçlarda 15 kez ağları havalandıran Onyekuru, Galatasaray'ın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle liderliğe yükselen Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun gol attığı maçlarda puan kazanmaya devam ediyor. Sezon başında İngiltere'nin Everton ekibinden kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en önemli ismi oldu. Galatasaray, Onyekuru'nun gol attığı 9 resmi müsabakanın 8'ini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında birer, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da ikişer kez ağları havalandıran Onyekuru, ikinci devredeki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3, Antalyaspor mücadelesinde 2, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde de birer gol attı. Henry Onyekuru, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında da 2 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Nijeryalı futbolcunun gol atıp, Galatasaray'ın galip gelemediği tek müsabaka ligde deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan karşılaşma oldu.

- Takımın en skoreri

Henry Onyekuru, Galatasaray'ın en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor. Nijeryalı futbolcu, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 15 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takımda Onyekuru'yu, Sofiane Feghouli ile devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok 10'ar golle takip ediyor. Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne ise resmi maçlarda 8 kez topu filelerle buluşturdu.

- Onyekuru'nun gol attığı maçlar

Henry Onyekuru'nun bu sezon gol attığı resmi maçlar şöyle:
Organizasyon Maç Gol Skor
Süper Lig Galatasaray-Göztepe 1 1-0
Süper Lig Galatasaray-A. Alanyaspor 1 6-0
Süper Lig Kayserispor-Galatasaray 2 0-3
Süper Lig Galatasaray D.G. Sivasspor 2 4-2
Süper Lig Galatasaray-MKE Ankaragücü 3 6-0
Süper Lig Galatasaray-Antalyaspor 2 5-0
Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 1 1-1
Süper Lig Galatasaray-Beşiktaş 1 2-0
Türkiye Kupası E. Yeni Malatyaspor-Galatasaray 2 2-5


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