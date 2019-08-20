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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.08.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Onur Market'ten Bursaspor'a sponsor desteği

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Onur Market'ten Bursaspor'a sponsor desteği

Onur Market, 2019-2020 Futbol sezonunda Bursaspor Futbol A takımının forma kol sponsorluğunu üstlendi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Bursaspor Genel Sekreteri Ali Büyükkurt, Bursaspor İdari Asbaşkanı ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Aman, Onur Market Bursa Bölge Genel Koordinatörü Murad Yavuz Gök ve Onur Market Ticaret Organizasyonları Müdürü Onur Özen katıldı.

Gerçekleşen toplantıda konuşan Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Onur Marketler Grubu'na bu zor günlerimizde yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Bursa'daki diğer firmaların da desteklerini bekliyoruz. Onur Market buna öncelik etti. İnşallah Onurlu olarak yeniden zirveye birlikte erişiriz. Bursaspor'un layık olduğu Süper Ligde eski günlerine döneriz. Bu benim ya da yönetimin tek başına fedakarlıkları ile olacak bir durum değil, Tüm Bursalılar olarak kenetlemek zorundayız. Sponsorluk detaylarına değinirsek, Onur Market, hem marka, hem kol, hem de gıda sponsoru olarak destek oldular. Ayrıca marketlerinde Bursastore köşesi açacaklar. Stadyumdan loca alıp 1 deplasmana da sponsor olacaklar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi. 

Onur Marketten Bursaspora sponsor desteği

Onur Market Bursa Bölge Genel Koordinatörü Murad Yavuz Gök ise İnanç, azim, samimiyet ve fedakarlık Bursaspor'u ait olduğu yere taşıyacaktır. Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan'ın yeniden zirveye ifadelerinin, bu kararlı duruşun söze dökülmüş hali olduğunu görüyor ve biliyoruz. Bu kararlılık ve samimiyet ancak Onurlu bir duruş ile kendisini gösterecektir. Biz Onur Market olarak Bursasporumuz'un yanındayız. Bursaspor yoluna, Onurla devam edecektir" diye konuştu. 

Son olarak söz alan Ticaret Organizasyonları Müdürü Onur Özen de Biz şehirden kazandığımızı şehre geri vererek Bursasporumuz'un bu zamana kadar hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız. Birlikte çıktığımız bu yolda birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. 

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