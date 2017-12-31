Onur Kıvrak'tan Abdülkadir'e 100 bin liralık jest

Trabzonspor’un genç yeteneği Abdülkadir Ömür’e ev verileceğini Başkan Muharrem Usta geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda açıklamıştı. Trabzonspor’un kaptanı Onur Recep Kıvrak’ın evini beğenen genç yetenek Abdülkadir Ömür evi istediğini Başkan Muharrem Usta’ya iletmişti.
Konu ile ilgili harekete geçen Bordo Mavili kulüp 550.000 TL’lik evi Abdülkadir’e kaptan Onur Kıvrak’tan aldı. Abdülkadir'e verilecek ev için 100.000 TL istemeyen Kaptan Onur Kıvrak’ın bu hamlesi takdirle karşılandı.
Abdülkadir Ömür evin gerekli tadilatlarının yapılmasının ardından önümüzdeki haftalarda evine taşınacak. (61saat)