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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Çalımbay'dan Beşiktaş'a özel hamle!

Futbol
01.03.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Onur Kıvrak'ın performansı mutlu etti!

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Trabzonspor’un kaptanı son üç maçta kalesine gelen 22 isabetli şutu çıkararak ‘İşte Onur bu’ dedirtti. 30 yaşındaki eldiven, Beşiktaş derbisinde de en büyük koz olacak.

Onur Recep Kıvrak.. Performansındaki yükselişle "İşte Onur bu" dedirten kaptan, özellikle son haftalarda yaptığı kurtarışlarla parmak ısırttı. Kaptan Onur, deplasmanda 2-1 kazanılan Alanya maçında kalesine gelen 9 isabetli şutun 8'inde başarılıydı. Başakşehir'e 1-0 kaybeden bordo-mavililerde farklı bir yenilgiye yine engel olan isim milli eldiven oldu. İstanbul ekibi, Trabzonspor'un kalesine gönderdiği şutların 8'inde isabet yakalarken; Onur, Başakşehir'in hücumcularına adeta sonuna dek direndi.

6 ŞUT HEDEFİ BULDU

30 yaşındaki file bekçisi deplasmanda 0-0 biten Gençlerbirliği maçında da takımına 1 puanı getiren isim olmuştu. Bordo-mavililer bu maçta penaltı kaçırsa da başkent ekibi, Trabzonspor kalesine 17 şut gönderip, 6 isabet yakaladı. (Fotomaç)

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