Onur Kıvrak: Skora yansıtamıyoruz
Trabzonspor’un kaptanı Onur Kıvrak, art arda yaşanan puan kayıpları sonrasında devreye girdi.
Gençlerbirliği maçının ardından takım arkadaşları ile bir konuşma yaptığı öğrenilen tecrübeli file bekçisinin, “Bir an önce kendimize gelmemiz gerekiyor. Oyun anlamında sorun yaşamıyoruz ancak emeğimizin karşılığını skora yansıtamıyoruz. Artık herkes elinden gelenin daha iyisini yapmaya çalışsın. Hala bir şansımız var ve bu şansımızı sonuna kadar devam ettirelim” dediği kaydedildi. (Fanatik)
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