Onur Kıvrak, Kadıköy'de kalede!

Sahasıdaki 2-1'lik Atiker Konyaspor galibiyetiyle sezona 3 puanla başlayan bordo mavili takımın çalışmasında teknik direktör Yanal, futbolcularına kısa bır konuşma yaptı. Oyuncularını Fenerbahçe maçına motive eden Ersun Yanal, futbolcularına rakiplerinin eksik yanlarını anlattı. Camianın beklentilerine karşılık vermek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini hatırlatan Ersun Yanal, şöyle devam etti:

“KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ”

"Rakip kim olursa olsun kendi işlerimize bakacağız. Bizi kendi yapacaklarımız ilgilendirir. Rakibin aldığı sonuçlarla da ilgilenmiyoruz. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Sahadan güzel bir sonuçla ayrılarak hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyelim. Tüm camia da bizden iyi sonuç bekliyor. Elimizden geleni yapalım.”

ONUR DÖNÜYOR

Trabzonspor’da geride kalan sezonun 33’üncü haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından rakip takım idarecisine yönelik hakareti gerekçesiyle 2 maçlık men cezası verilen kaleci Onur Recep Kıvrak, Fenerbahçe maçıyla takımına dönüyor. Süper Lig’de sezonun ilk haftasındaki Atiker Konyaspor mücadelesinde yer almayan ve cezasını dolduran deneyimli kaleci, hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.

YANAL'LA İYİ BAŞLIYOR

Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde yaptığı başlangıçlarla dikkati çekiyor. Bordo mavili takım, ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11’inci haftasında göreve gelen Yanal'la ilk maçında Ankaraspor karşısından 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Trabzonspor, 2014-15 sezonunun 10’uncu haftasında Vahid Halilhodzic’in takımdan ayrılmasının ardından 2'nci defa göreve gelen Yanal ile Galatasaray’ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Geride kalan sezonun başında bordo mavililer, 3'üncü defa göreve gelen Yanal'la ilk hafta karşılaşmasında Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal