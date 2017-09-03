Onur kalede olmalıydı

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Muharrem Usta, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Muharrem Usta, “Artık transferde isim üzerinden, ‘şu oldu’ ya da ‘olacak’ demek yerine, yapmamız gerekenin peşindeyiz. Bu seneki takımın çok farklı ve iyi olacağını düşünüyorum. Herkes umudunu korusun” dedi.

Kalecileri Onur Kıvrak’ın A Milli Takım’a çağrılmamasına yönelik soru üzerine Usta, “Milli takımda yeni bir süreç, yeni bir hoca var. Seçilen oyuncular üzerinden eleştiriler çok fazla oldu. Doğru ya da yanlış isimler üzerinden... Ben burada çok net bir ifadeyle şunu söylemek isterim ki; toplum vicdanında yara açan konularda genelde hatalar vardır. Bunları yapmamak lazım. Vicdan zedeleniyorsa, sorun var demektir. Ümit ediyorum ki bunlar en kısa sürede ortadan kalkar” diye konuştu.

F.BAHÇE ÜZMÜŞ OLABİLİR

Başkan ayrıca, “Fenerbahçe maçından beraberlikle ayrılıp kazanamamak, Göztepe karşısında takımımızı üzmüş ve etkilemiş olabilir. Her takım bunları yaşayabilir” ifadelerini kullandı.