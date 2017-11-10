Onun peşindeler! Üç büyükler...

İlk olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray, oyuncu ve menajeriyle irtibata geçti. Tudor'un da onayını alan Galatasaray yönetimi, oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadı fakat Beşiktaş da Dorukhan için devreye girdi. Beşiktaş'ın da devreye girmesiyle Galatasaray bu transferde dişli bir rakiple karşılaştı. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş, oyuncunun menajerine resmi tekliflerini ilettiler.

Dorukhan Toköz'ün kulübü Eskişehirspor ise oyuncu ile sözleşme yenilemek istemesine rağmen mevcut mali durumlar sebebiyle henüz oyuncuyla resmi sözleşmeye imzayı atamadı ve sözleşme uzatma teklifini oyuncuya resmen iletemedi.

Galatasaray ile Beşiktaş bu yarışın içine girmişken bir diğer ezeli rakipleri Fenerbahçe de olası yabancı sınırının kaldırılmasına karşın genç milli oyuncuyla temasa geçti. Fenerbahçe kanadı ise Eskişehirspor ile görüştükten sonra oyuncuyla temas kurdu fakat henüz resmi bir teklif oyuncu tarafına iletilmedi.

SEZON SONUNDA SERBEST

Türkiye U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen Dorukhan Toköz, orta sahanın merkezinde oynayabilen bir isim fakat son sezonlarda hem kulüp hem de milli takım seviyesinde sağ bekte de görev yapabiliyor.

Eskişehir'de doğan ve Eskişehirspor altyapısına yetişen Dorukhan, 1996 doğumlu... 1.80 boyundaki mücadeleci yapısının yanı sıra güçlü fiziğiyle de PTT 1. Lig'de fark yaratan oyuncuların başında geliyor. Eskişehirspor ile bu sezon TFF 1. Lig'de 11 maça çıkan Dorukhan, 2 maç hariç geride kalan 9 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. (Diğer maçlar 73 ve 88 dakika)

Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Mayıs 2018'de sona erecek. (Habertürk)