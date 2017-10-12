Daha önceden başarılı stoper için Fenerbahçe'nin kapısını çalan Rus ekip, Neustadter için tekrar geldi. İlk olarak 3 milyon Euro öneren Rus ekibinin teklifi kabul görmedi. Roman konusunda ısrarcı olan Moskova ekibi teklifini 5 milyon Euro'ya çıkardı.

Fenerbahçeli yönetim ise Spartak Moskova takımından bonservisi için 8 milyon Euro talep etti. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe, Spartak Moskova'dan gelecek haberi beklemeye başladı.

Rus stoper Roman Neustadter, sezon başında takıma dahil olan Neto'nun ardından ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

Aykut Kocaman'ın kalmasını istediği oyuncu için Spartak Moskova'nın 8 milyon Euro'luk bonservisi vermesi halinde gitmesine izin verebileceği belirtildi.(Fotomaç)