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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.05.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Onlarca minibüs ve otobüsle deplasmana gittiler!

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Onlarca minibüs ve otobüsle deplasmana gittiler!

Denizlisporlu taraftarlar deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmamak için onlarca minibüs ve otobüsle sabah erken saatlerde Ankara’ya doğru yola çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Denizlispor, lider Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Ankara’da 19.30’da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Denizlispor, Süper Lig’e yükselme yolunda kritik bir viraj olan Gençlerbirliği karşılaşmasından 3 puan ile dönüp ikinci sıradaki yerini pekiştirmek istiyor. Horozun en yakın takipçisi ise maç fazlası ile 61 puan ile üçüncü sırada bulunan Hatayspor.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Denizli Lisesi önünde bir araya gelen yüzlerce yeşil-siyahlı taraftar ise takımları Denizlispor’u deplasmanda yalnız bırakmamak için Ankara’ya doğru yola çıktı.

Yeşil-siyahlı formalar giyinip, bayraklar ile takımları lehine sloganlar atıp, marşlar söyleyen taraftarların hayli coşkulu olmaları dikkatlerden kaçmadı. Taraftarlar sundukları kısa gösterinin ardından 40’a yakın minibüs ve otobüse binerek konvoy halinde Ankara’ya hareket etti.

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Onlarca minibüs ve otobüsle deplasmana gittiler

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