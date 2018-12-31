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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
İHA
31.12.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

One Team sertifikaları dağıtıldı!

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One Team sertifikaları dağıtıldı!

Anadolu Efes’in EuroLeague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında Özel Olimpiyatlar Türkiye iş birliği ile gerçekleştirdiği projenin sertifika töreni, başarılı oyuncu Sertaç Şanlı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 2018-2019 sezonu One Team Elçisi de olan Sertaç Şanlı’dan sertifikalarını alan özel sporcular, Anadolu Efes U14 takımı oyuncuları ile eğlenceli çalışmalar da yaptı.

One Team programında hayata geçirdiği projeler ile son iki yılda EuroLeague tarafından 40 takım arasından One Team Ödülleri’ne aday gösterilen Anadolu Efes, Özel Olimpiyatlar Türkiye iş birliği, Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleri ile gerçekleştirdiği One Team projesini Beylikdüzü Aydın Örs Spor Salonu’nda sürdürdü.

Özel sporculara iletişim kurma, sosyalleşme, takım çalışması, paylaşma ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konularda eğitimler verilen projenin altıncı haftasında ise sertifika töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Efes Spor Kulübü One Team Elçisi Sertaç Şanlı’dan One Team sertifikalarını alan özel sporcular, hayatları boyunca unutmayacakları bir gün yaşadı. Özel sporculara bu projeye katıldıkları için çok şanslı olduklarını söyleyen Şanlı, öğrendikleri tüm değerleri sosyal hayatlarında da uygulamalarının kendileri açısından çok faydalı olacağını belirtti.

Anadolu Efes’in başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı ile fotoğraf da çektiren özel sporcular, aynı zamanda Anadolu Efes U14 Takımı oyuncuları ile birlikte çalışma yapma fırsatı da buldu.

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