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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.11.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Önder Özen'den R.Madrid-Galatasaray maçı yorumu: Çok ağır...

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Önder Özen'den R.Madrid-Galatasaray maçı yorumu: Çok ağır...

Futbol yorumcusu Önder Özen, Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

"Çok ağır bir mağlubiyet ama sadece 6-0 olması nedeniyle değil, tepkisiz ve mücadelesiz bir 6-0 olması nedeniyle çok ağır. Hayatımda hiç böyle yorumlar yapmadım ama Galatasaray’ın bugün Muslera dışındaki hiçbir futbolcusu onuru için bir adım bile atmadı. Mesleğin ve aldığın paranın onuru vardır. Ama bu akşam karakter göremedim, onur göremedim maalesef. Real Madrid fizik olarak rakibini ezdi. Real Madrid 4-0 ya da 5-0 öndeyken Ramos'un inanılmaz bir baskısı vardı. Galatasaray teknik ekibi düşünmeli! Galatasaray fizik olarak hiçbir takıma karşı yeterlilik gösteremedi.

BİZ GÖREMEDİK

"Teknik heyet ve futbolcular. Maç öncesinde Fatih Hoca 'Mücadele edeceğiz' dedi fakat maç içerisinde o mücadeleyi bizler görmedik. Real Madrid antrenmanda maç yapsa bu kadar rahat olmazdı. Galatasaray'ın kadrosunda çaylak oyuncular yok, hepsi tecrübeli oyuncular. Fatih Terim'in reaksiyon göstermesi gerekiyordu."

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TERİM RUH VE İSTEK TRANSFER EDECEK

"Fatih Terim, ocak ayında istek ve ruh transfer edecek. Fatih Terim takımının fizik gücü bu kadar kötüyse atletik performans departmanını gözden geçirecek. Bu transferler ligde 2 yıl üst üste şampiyon olan takıma yapıldı. Bu transferler gidenlerden iyi değilse bu sizin suçunuz ya da siz transfer yapmadıysanız yapanların suçu. Galatasaray'da çözüm Florya'da antrenman sahasında. Futbolcular harika olmayabilir. Siz harika olun. Sizin harika bir planınız olsun.

GOMİS'TE MÜCADELE VARDI
 
"Eğer sorun çıkacak olsaydı, Gomis'in maaşıyla alakalı çıkardı. Sonra daha ucuzu da gelmedi, daha pahalısı geldi. Bugün olmayan şey var ya, mücadele falan, o Gomis'te vardı. Gomis, Galatasaray taraftarıyla da çok ciddi bütünleşmişti. Takım arkadaşlarıyla da öyleydi. Hırslıydı, gol noktalarında da acımasızdı."

Bafetimbi Gomis'in Fransa Ligue 1 günlerini hatırlıyoruz...

Önder Özenden R.Madrid-Galatasaray maçı yorumu: Çok ağır...

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