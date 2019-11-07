Önder Özen'den R.Madrid-Galatasaray maçı yorumu: Çok ağır...

"Çok ağır bir mağlubiyet ama sadece 6-0 olması nedeniyle değil, tepkisiz ve mücadelesiz bir 6-0 olması nedeniyle çok ağır. Hayatımda hiç böyle yorumlar yapmadım ama Galatasaray’ın bugün Muslera dışındaki hiçbir futbolcusu onuru için bir adım bile atmadı. Mesleğin ve aldığın paranın onuru vardır. Ama bu akşam karakter göremedim, onur göremedim maalesef. Real Madrid fizik olarak rakibini ezdi. Real Madrid 4-0 ya da 5-0 öndeyken Ramos'un inanılmaz bir baskısı vardı. Galatasaray teknik ekibi düşünmeli! Galatasaray fizik olarak hiçbir takıma karşı yeterlilik gösteremedi.

BİZ GÖREMEDİK



"Teknik heyet ve futbolcular. Maç öncesinde Fatih Hoca 'Mücadele edeceğiz' dedi fakat maç içerisinde o mücadeleyi bizler görmedik. Real Madrid antrenmanda maç yapsa bu kadar rahat olmazdı. Galatasaray'ın kadrosunda çaylak oyuncular yok, hepsi tecrübeli oyuncular. Fatih Terim'in reaksiyon göstermesi gerekiyordu."

TERİM RUH VE İSTEK TRANSFER EDECEK

"Fatih Terim, ocak ayında istek ve ruh transfer edecek. Fatih Terim takımının fizik gücü bu kadar kötüyse atletik performans departmanını gözden geçirecek. Bu transferler ligde 2 yıl üst üste şampiyon olan takıma yapıldı. Bu transferler gidenlerden iyi değilse bu sizin suçunuz ya da siz transfer yapmadıysanız yapanların suçu. Galatasaray'da çözüm Florya'da antrenman sahasında. Futbolcular harika olmayabilir. Siz harika olun. Sizin harika bir planınız olsun.

GOMİS'TE MÜCADELE VARDI



"Eğer sorun çıkacak olsaydı, Gomis'in maaşıyla alakalı çıkardı. Sonra daha ucuzu da gelmedi, daha pahalısı geldi. Bugün olmayan şey var ya, mücadele falan, o Gomis'te vardı. Gomis, Galatasaray taraftarıyla da çok ciddi bütünleşmişti. Takım arkadaşlarıyla da öyleydi. Hırslıydı, gol noktalarında da acımasızdı."

Bafetimbi Gomis'in Fransa Ligue 1 günlerini hatırlıyoruz...

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