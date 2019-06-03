"Önce milli maçlar sonra F.Bahçe"
Emre Belözoğlu, transfer için zaman verdi.
Halen A Milli Takım’da yer alan tecrübeli futbolcu, Fransa ve İzlanda maçları sonrası sarı lacivertlilerle görüşeceğini açıkladı.
2015’ten beri forma giydiği Medipol Başakşehir ile mukavelesi sona eren Emre Belözoğlu, milli maçlardan sonra Fenerbahçe Kulübü ile transfer görüşmesi yapacağını söyledi. Antalya’da devam eden Milli Takım kampında Hürriyet’in konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan tecrübeli futbolcu, “Önce milli takımı düşünüyorum şu an. Fransa ve İzlanda maçları oynandıktan hemen sonra Fenerbahçe yöneticileriyle bir görüşme yapacağım” dedi. 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, bir yıl daha oynayıp oynamama konusundaki düşüncesinin ne olduğunu sormamız üzerine, “Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir durum değerlendirmesi yapacağım ama kendime çok iyi bakıyorum” cevabını vererek, kararının “Futbola devam” yönünde olacağının sinyalini verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle