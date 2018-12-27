Önce Lainez ardından Barbosa
Ligin ilk yarısını düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe’de yönetim transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Teknik direktör Ersun Yanal’ın verdiği raporlar doğrultusunda özellikle hücuma yönelik alternatifler arayan yönetimin ilk hedefinin Meksika ekiplerinden Club America’da forma giyen Diego Lainez olduğu öğrenildi. Lakin 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Ajax da devrede...
18 GOL ATTI
Fenerbahçe ayrıca, Santos’taki kiralık süresi dolan ve Inter’e dönen Gabriel Barbosa’yı da takibe aldı. 22 yaşındaki forveti kiralamak için yönetim İtalyan ekibinin kapısını çalacak. Barbosa Brezilya Ligi’nde 18 gole imza attı.
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