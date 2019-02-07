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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
07.02.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

'Önce kader arkadaşım, sonra evladım'

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'Önce kader arkadaşım, sonra evladım'

Eski röportajlarında oğlu için, “O benim evvela kader arkadaşım, can yoldaşım, sonra evladım” diyen Talat Terim, Fatih Terim’den hep övgü dolu sözlerle bahsetmişti.

Fatih Terim’in futbolcu olmasını ve İstanbul’a giderek Galatasaray forması giymesini teşvik eden Talat Terim, eski bir röportajında, “Her baba evladının daima iyi olmasını, iyi yerde olmasını ister. Benim oğlum da yıllardır bu işe emek vermiş, burada muvaffak olmuş. Sevinçliyim, daima duacıyım ona. Onun üzüntüsü benim üzüntüm, onun gülmesi benim gülmem demektir. Ondan çok memnunum. Allah herkese böyle evlat versin. Her gün 5 vaktin içinde ve dışında evlatlarıma dua ederim, mekanları cennet olsun, günahları affolsun diye. Çünkü onlara layık evlatlar. Haddinden fazla güzel. Kelimelerle tarif edemiyorum. O kadar babaya karşı sevgisi, saygısı, hürmeti var ki...” demişti.

Metin Oktay: İki elini öpeceksin!

Fatih Terim’in Galatasaray’a transferi sırasında yaşadığı bir anıyı da paylaşan Talat Terim, “Ben çok razıyım sen de razı ol. Ben çok memnunum sen de memnun ol diye ona devamlı dua ederim. O benim evvela kader arkadaşım, can yoldaşım, sonra evladım. Galatasaray’a transfer olurken Metin Oktay eve geldi. Beni görüp, nasıl bir baba olduğumu anlatınca, ‘Fatih, babanın kaç elini öpüyorsun’ diye sordu. ‘Bir elini öpüyorum abi’ diye cevap verdi. “Hayır, iki elini öpeceksin” dedi. Hiç unutmuyorum. Galatasaray tuttuğu dalı koparır dedi ve aldı götürdü” ifadelerini kullanmıştı.

Terim ailesinin acı günüGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile beraber, babası Talat Terim'in vefat ettiği hastaneye gitti. Terim burada Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile görüştükten sonra yakınlarının yanına geçti. Terim’in babası Talat Terim’in, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle sağlığı takibe alınmış ve tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde 94 yaşında hayatını kaybetmişti. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da Fatih Terim'e destek vermek için sabah saatlerinden bu yana hastane önünde bekledi.
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