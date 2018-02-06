Önce Haydar Yılmaz sonra Beto! Trabzonspor...
Trabzonspor, 0-0 sona eren Göztepe maçında, kaleci Beto'yu geçemezken; geçen sezon da golsüz sona eren Alanyaspor karşılamasında Haydar Yılmaz'ı aşamamıştı.
Trabzonspor, 2016-17 sezonunun 21. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalırken; 8 kurtarışa imza atan tecrübeli kaleci Haydar Yılmaz'ı geçememişti.
Haydar, Alanyaspor'un geçen sezonun 4. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-0 yendiği maçta da 7 kurtarış yaparak takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olmuştu.
Bordo mavililer, bu sezonun 20. haftasında da bu kez Beto engeline takıldı. Göztepe'nin başarılı file bekçisi, 9 kurtarışla kalesini gole kapattı ve takımının puan almasını sağladı. (Ajansspor)
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