Once gönder sonra al

Asamoah haricindeki isimlere kapıyı kapatan G.Saray Başkanı, ara transfer için bugün Hırvat teknik adamla bir araya gelecek ve “Birini elden çıkarmadan yeni bir oyuncu almayalım” diyecek.

SEZON başında10 transfere imza atarak Galatasaray takımını yeniden inşa eden yönetim, Ocak ayı için yabancı transferinde tek hamle yapacak. Şu anda kadrosunda lisansı çıkarılmayan Nigel De Jong ile birlikte 15 yabancı futbolcusu bulunan sarı kırmızılılarda başkan Özbek, Asamoah dışındaki isimlere kapıyı şimdilik kapattı!

16 YABANCI OLUYOR

- ASAMOAH transferinin bitirilmesini Tudor gibi çok isteyen başkan Özbek, bu oyuncunun alınması halinde yabancı defterini şartlı olarak durduracak. Juventus’un, Ganalı oyuncuyu vermesi halinde kontratlı 16 lejyoner oyuncusu olacak olan Galatasaray’da başkan Özbek, Tudor’a, “Artık göndermeden almayalım. Statüye uyalım. Birini elden çıkarmadan yeni bir oyuncu hamlesi yapmayalım” diyecek.

‘YERLİLERE DÖNELİM’

- BUdurumda, Ocak ayında De Jong ve Donk dışında sürpriz bir lejyoner gidip kontenjan boşalmadan yabancı transferi yapılmayacak. Özbek, bu nedenle Tudor’dan yerli isimlere yönelmesini istedi.

Asamoah’ı kadroya katması halinde TFF’ye en fazla 14 yabancı oyuncu bildirme hakkına sahip olan sarı kırmızılılarda Donk taca çıkacak.

FEGHOULI’NİN 3 MAÇLIK CEZASI ONANDI

- TFF Tahkim Kurulu, G.Saraylı Feghouli’nin 3 maç ve 13 bin lira cezasını onadı. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Cezayirli futbolcu için Galatasaray’ın yaptığı itiraz, oy birliğiyle reddedildi. G.Birliği’nden Zeki Yavru’nun 3 maç ve Antalyasporlu Raniere’nin 2 maçlık cezası da onandı.

Fenerbahçe’nin, Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesinde yapılan değişiklikle ilgili yaptığı iptal talebi de reddedildi.

Öte yandan, PFDK da, Kasımpaşalı Trezeguet’ye 3, Karabüklü Ceyhun ve Göztepeli Schwechlen’e 2’şer maç ceza verdi.