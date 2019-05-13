“Önce Fenerbahçe’yi, sonra Kayserispor’u yeneceğiz”
Süper Lig’in 32. haftasında BB Erzurumspor’un Yeni Malatyaspor’a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş deplasman tribünündeki mavi-beyazlı ekibin taraftarlarının yanına giderek onlara seslendi. Üneş, “Haftaya Fenerbahçe’yi içeride yeneceğiz sonra Kayserispor’u yenip ligde kalacağız” diye taraftara söz verdi.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrılan BB Erzurumspor’da taraftarlar maçtan sonra stadyumdan çıkmadı. Oldukça sinirli olan taraftarı sakinleştirmek için BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve takım kaptanı Lokman Gör taraftarın yanına giderek Fenerbahçe maçı için söz verdi.
BB Erzurumspor Başkanı Üneş, Fenerbahçe’yi yenerek lige tutunacaklarını ifade ederek, “Hepinizden Allah razı olsun. Bugün çocuklar sahada aslanlar gibi mücadele etti. Ama geçen hafta Cüneyt Çakır yüzde 100 penaltımızı elle vermedi. Bugün aynı Cüneyt Çakır VAR’da golümüzü vermedi. Biz Erzurumspor olarak her şeye rağmen biliyoruz ki yukarıda Allah var. Biz doğruları yapıyoruz kim ne yaparsa yapsın. Haftaya Fenerbahçe’yi içeride yeneceğiz sonra Kayseri’yi yenip ligde kalacağız” dedi.
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