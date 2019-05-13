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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.05.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

“Önce Fenerbahçe’yi, sonra Kayserispor’u yeneceğiz”

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“Önce Fenerbahçe’yi, sonra Kayserispor’u yeneceğiz”

Süper Lig’in 32. haftasında BB Erzurumspor’un Yeni Malatyaspor’a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş deplasman tribünündeki mavi-beyazlı ekibin taraftarlarının yanına giderek onlara seslendi. Üneş, “Haftaya Fenerbahçe’yi içeride yeneceğiz sonra Kayserispor’u yenip ligde kalacağız” diye taraftara söz verdi.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrılan BB Erzurumspor’da taraftarlar maçtan sonra stadyumdan çıkmadı. Oldukça sinirli olan taraftarı sakinleştirmek için BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve takım kaptanı Lokman Gör taraftarın yanına giderek Fenerbahçe maçı için söz verdi.

BB Erzurumspor Başkanı Üneş, Fenerbahçe’yi yenerek lige tutunacaklarını ifade ederek, “Hepinizden Allah razı olsun. Bugün çocuklar sahada aslanlar gibi mücadele etti. Ama geçen hafta Cüneyt Çakır yüzde 100 penaltımızı elle vermedi. Bugün aynı Cüneyt Çakır VAR’da golümüzü vermedi. Biz Erzurumspor olarak her şeye rağmen biliyoruz ki yukarıda Allah var. Biz doğruları yapıyoruz kim ne yaparsa yapsın. Haftaya Fenerbahçe’yi içeride yeneceğiz sonra Kayseri’yi yenip ligde kalacağız” dedi.

Erzurumsporun tek umudu Fenerbahçe
Erzurumspor'un tek umudu Fenerbahçe

Hamza Hamzaoğlu Malatyaspor'a kaybettikleri maçın ardından bu açıklamaları yaptı...

"Ligin son saniyesine kadar umudumuzu sürdüreceğiz"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
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