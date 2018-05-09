Önce "Ayın Menajeri" seçildi, sonra küme düştü!
West Bromwich menajeri Darren Moore, öğle saatlerinde "Ayın Menajeri" ödülünü aldı. Fotoğraf çekilirken tüm ekibi arkasına istedi. Akşam saatlerinde ise kötü haber geldi!
Manchester United ve Newcastle deplasmanlarında kazanan, 2-0 geriye düştüğü Liverpool maçından puanla ayrılan ve evinde Tottenham'ı yenen Darren Moore yönetimindeki West Bromwich, Southampton'ın Swansea'yi 1-0 geçmesi sonrası Premier Lig'e veda etti.
1 Nisan'da Alan Pardew ile yollarını ayıran West Bromwich, 2 Nisan'da takımın başına Darren Moore'u getirmişti.
20 puanla aldığı West Bromwich'i 31 puana kadar çıkartan Moore, müthiş bir Nisan ayı geçirdi, "Ayın Menajeri" de seçildi.
Öğle saatlerinde aldığı ödülün fotoğraf çekiminde, ekipteki herkesi arkasında isteyen Darren Moore, tüm çabasına rağmen takımını ligde tutmayı başaramadı.
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